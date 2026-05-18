快訊

會考答案紙遭疑寫不上去、黑筆需一支支測試 教育部說話了

低價策略非王道？宜得利陷撤店苦戰 日網曝狠輸無印良品關鍵

0518-0524「血型+生肖」財運TOP5！第一名「整體運明朗」：保持這點能看見回報

聽新聞
0:00 / 0:00

七股科技工業區服務中心動工 首創與台電變電所共構

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
七股科技工業區基地附近交通示意圖。記者謝進盛／翻攝
七股科技工業區基地附近交通示意圖。記者謝進盛／翻攝

因應未來廠商進駐服務需求，台南七股科技工業區服務中心已於上月下旬動工，並與台電變電所共構，提升土地使用效率，為全國工業區首創規畫模式，預估明年9月完工。

台南市政府經發局今上午在民治市政中心開記者會，說明七股科技工業區服務中心進度。工業區科長顏惠結說，服務中心基地約6500平方公尺，大樓建築面積1339.8平方公尺，採鋼筋混凝土構造地上3層樓建物。已於上月下旬動工，並與台電變電所共構，預估明年9月完工。

建築設計構想取自七股沿海紅樹林景觀，外牆選用仿清水模與米色丁掛磚作為主基調，部分區域點綴褐色塑木外牆板，屋頂造型如南遷黑面琵鷺，有展翅高飛之意，並與台電變電所採用同色系與相似外觀，同時兼顧二棟建築物之美學與景觀融合性。

目前共構變電所已於去年8月取得建照，上月動工，2028年供電，提供少見的161kV與69kV雙電壓等級，強化企業綠電接入與能源韌性。

經發局指出，園區內公共工程刻正全面施作中，配合3家廠商預計今年底營運期程，已要求自來水公司區外專管工程於今年底完成供水，汙水應急設施同時年底前完成設置。

經發局指出，自2024年啟動招商以來，七股科技工業區 (全區141.15公頃，產業用地出售74.8公頃，產業用地出租10公頃) 已完成五次標售，累計引進38家企業 (出售面積約39.4公頃)，後續完成招商總投資金額將逾290億元，創造逾6000個就業機會。截至本月工業區廠商，有7家建廠中，24家提送景觀審查，3家預計年底前完成建廠，將初步形成汽車零組件、金屬製品、塑膠製品等產業聚落。

因應未來廠商進駐服務需求，台南七股科技工業區服務中心已於上月下旬動工。記者謝進盛／翻攝
因應未來廠商進駐服務需求，台南七股科技工業區服務中心已於上月下旬動工。記者謝進盛／翻攝

位於台17線省道旁的七股科技工業區鳥空拍圖。記者謝進盛／翻攝
位於台17線省道旁的七股科技工業區鳥空拍圖。記者謝進盛／翻攝

台南七股科技工業區服務中心與台電變電所共構，為3層樓建築，圖為設計藍圖。記者謝進盛／翻攝
台南七股科技工業區服務中心與台電變電所共構，為3層樓建築，圖為設計藍圖。記者謝進盛／翻攝

台電 紅樹林 台南

延伸閱讀

看好有機肥前景 新廠進駐屏東農科園區二期

肥料公司屏東再設廠 農科園區二期園區進駐率38%

桃園橫埔、誠聖社宅啟動 近1800戶預計119年完工

七股海岸無法用建築土石養灘防護遭質疑 南市府回應了

相關新聞

七股科技工業區服務中心動工 首創與台電變電所共構

因應未來廠商進駐服務需求，台南七股科技工業區服務中心已於上月下旬動工，並與台電變電所共構，提升土地使用效率，為全國工業區首創規畫模式，預估明年9月完工。

嘉縣青年返鄉六腳築夢 有機蘆筍搭配有田民宿展現農村活力

嘉義縣六腳鄉雙涵村迎來新亮點，返鄉青年黃冠祥與張穎佳夫婦將「微田農場」有機耕作延伸，承租親戚老屋改建為「有田民宿」，並於5月17日開幕，展現新農村活力。

嘉義縣鹿草焚化爐資金管理引爭議 議員質疑廢清基金未實質回饋地方

嘉義縣議員黃榮利今天在議會質詢時表示，鹿草焚化爐回饋金過去每年約有7000萬至8000萬元，原本皆由回饋金管理委員會監督，如今卻被切割為回饋金與廢棄物清理基金兩部分，導致大筆資金改由廢清基金管理，質疑環保局此舉是企圖規避監督，將基金挪作台灣燈會等全縣性活動使用，對在地鄉親不公平。

台南水溝淤積惡臭擾民…民代質疑治理不足 市府允限期改善

每年鋒面梅雨汛期來臨前，各地政府會針對轄區內排水系統及側溝巡檢清淤，台南市議員王家貞今質詢針對市區水溝長年淤積問題提出質疑，直指多處水溝惡臭難耐，已成為民眾生活困擾，要求市府積極回應民眾期待，改善生活環境品質。

台南萬皇宮 獲台南市宮廟博物館認證

台南宮廟一千六百多間，市府四年前起以「宮廟博物館計畫」協助轉化為供大眾認識與體驗的文化場域，南區喜樹代天府萬皇宮有石雕、剪粘等豐富工藝作品，也培育國小生當小小導覽員，昨獲認證成為全市第十間宮廟博物館。

星期評論／托育漏洞不補 難擋少子化趨勢

少子化被視為國安危機，嘉義市新生兒人數從十多年前逾二千二百人，跌到如今僅約一千一百人，市府提高生育津貼、擴增托育量能等盼挽救生育率，但最近爆發私立托嬰中心虐嬰事件，狠狠撕裂年輕父母對托育制度信任，凸顯現行法制漏洞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。