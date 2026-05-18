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七股科技工業區服務中心動工 首創與台電變電所共構
因應未來廠商進駐服務需求，台南七股科技工業區服務中心已於上月下旬動工，並與台電變電所共構，提升土地使用效率，為全國工業區首創規畫模式，預估明年9月完工。
台南市政府經發局今上午在民治市政中心開記者會，說明七股科技工業區服務中心進度。工業區科長顏惠結說，服務中心基地約6500平方公尺，大樓建築面積1339.8平方公尺，採鋼筋混凝土構造地上3層樓建物。已於上月下旬動工，並與台電變電所共構，預估明年9月完工。
建築設計構想取自七股沿海紅樹林景觀，外牆選用仿清水模與米色丁掛磚作為主基調，部分區域點綴褐色塑木外牆板，屋頂造型如南遷黑面琵鷺，有展翅高飛之意，並與台電變電所採用同色系與相似外觀，同時兼顧二棟建築物之美學與景觀融合性。
目前共構變電所已於去年8月取得建照，上月動工，2028年供電，提供少見的161kV與69kV雙電壓等級，強化企業綠電接入與能源韌性。
經發局指出，園區內公共工程刻正全面施作中，配合3家廠商預計今年底營運期程，已要求自來水公司區外專管工程於今年底完成供水，汙水應急設施同時年底前完成設置。
經發局指出，自2024年啟動招商以來，七股科技工業區 (全區141.15公頃，產業用地出售74.8公頃，產業用地出租10公頃) 已完成五次標售，累計引進38家企業 (出售面積約39.4公頃)，後續完成招商總投資金額將逾290億元，創造逾6000個就業機會。截至本月工業區廠商，有7家建廠中，24家提送景觀審查，3家預計年底前完成建廠，將初步形成汽車零組件、金屬製品、塑膠製品等產業聚落。
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