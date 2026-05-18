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嘉縣青年返鄉六腳築夢 有機蘆筍搭配有田民宿展現農村活力
嘉義縣六腳鄉雙涵村迎來新亮點，返鄉青年黃冠祥與張穎佳夫婦將「微田農場」有機耕作延伸，承租親戚老屋改建為「有田民宿」，並於5月17日開幕，展現新農村活力。
勞青處長陳奕翰表示，冠祥穎佳夫妻透過創業獎勵補助辦理富含教育意義的田間活動，是嘉義縣青年返鄉創業的典範。
黃冠祥與張穎佳原在新竹工作，2019年底因疫情與孩子出生，決定回到六腳鄉。夫妻倆從零開始成為農一代，創立「微田農場」種植戶外有機蘆筍。在全村傳統農法的環境下，起初村民對雜草叢生的田區抱持懷疑，經積極溝通說明保護土壤理念，如今有機蘆筍廣受好評，讓村民轉為支持。
為進一步活化地方，夫妻倆承租老屋改建成合法民宿。整修過程面臨管線老舊、預算限制，甚至親手打掉磁磚節省開支。張穎佳表示，感謝嘉義縣政府青年創業補助支持，減輕營運壓力，讓教育理念被看見。今年「有田民宿」與「微田農場」將規劃雙涵村專屬遊程與「村落料理」，並與實驗教育中學合辦農耕課程、提供短期打工換宿，邀請民眾深入體驗慢活。
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