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嘉義縣鹿草焚化爐資金管理引爭議 議員質疑廢清基金未實質回饋地方
嘉義縣議員黃榮利今天在議會質詢時表示，鹿草焚化爐回饋金過去每年約有7000萬至8000萬元，原本皆由回饋金管理委員會監督，如今卻被切割為回饋金與廢棄物清理基金兩部分，導致大筆資金改由廢清基金管理，質疑環保局此舉是企圖規避監督，將基金挪作台灣燈會等全縣性活動使用，對在地鄉親不公平。
環保局長張輝川表示，回饋金與廢清基金的使用用途完全不同，目前全國趨勢幾乎都是將兩者切開管理。他解釋，回饋金來源為各鄉鎮市公所進場垃圾每噸收取200元、營運商（達和環保）處理之廢棄物每噸收取400元，這部分仍由回饋金委員會審查；而廢清基金則包含權利金及代燒其他縣市垃圾的收入，因每年金額龐大，才會找尋包含縣府代表、專家學者在內的專業人員進行更嚴格的審查與控管。
黃榮利質疑，焚化爐運作造成地方汙染，代燒外縣市垃圾的基金也應回饋地方，環保局將大筆金額移往廢清基金，僅留下小額款項給地方委員會監督，做法令人懷疑。
張輝川隨後承諾，針對議員提出的建議，環保局回去後會再行檢討，研擬是否有更完善的改善方式，並會提供專業委員會的完整名單。
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