台南水溝淤積惡臭擾民…民代質疑治理不足 市府允限期改善

每年鋒面梅雨汛期來臨前，各地政府會針對轄區內排水系統及側溝巡檢清淤，台南市議員王家貞今質詢針對市區水溝長年淤積問題提出質疑，直指多處水溝惡臭難耐，已成為民眾生活困擾，要求市府積極回應民眾期待，改善生活環境品質。

王家貞指出，東區崇義黃昏市場沿線因水溝久未清理，長年累積滿滿的煙蒂、垃圾及油汙，導致水溝常惡臭沖天，令人作嘔，周邊不少店家及居民因此利用塑膠墊覆蓋排水孔，形成「自力救濟」的怪象，然而，市府卻以治標方式應對，未見根本改善。

她批評，自2023年起服務處5度提案要求加強清淤，但相關單位皆以經費不足、缺乏機具為由回應，令人質疑市府是否忽視民生需求；水溝積淤不僅影響環境衛生，更潛藏積淹水風險，若遇上大雨，排水功能受阻，雨水恐溢流至低窪地區，引發災情，甚至增加病媒蚊孳生機會。

王家貞強調，「小小水溝」攸關重大民生，要求市府正視問題，建議啟動第二預備金，優先投入水溝清淤所需機械設備與人力資源，並跨局處整合，提升清理效率。

對此，市長黃偉哲承諾，本周五22日前將提出有效解決的規畫方案，改善因水溝問題受苦民眾的生活環境，並強調市府處理市民關切的排水與環境問題絕不推諉，也將要求環保局及相關局處共同到現場會勘，釐清問題成因與權責分工。

環保局也說明，目前現有清溝車約19輛、溝泥車約18輛，已盤點各區清潔隊需求，尚需清溝車4輛、溝泥車4輛，主要辦理道路側溝清疏作業，清除淤泥、落葉及雜物，以維持道路排水功能；汛期前會針對低窪易淹水地區加強清疏，降低積淹水風險。