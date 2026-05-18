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星期評論／托育漏洞不補 難擋少子化趨勢

聯合報／ 本報記者魯永明

少子化被視為國安危機，嘉義市新生兒人數從十多年前逾二千二百人，跌到如今僅約一千一百人，市府提高生育津貼、擴增托育量能等盼挽救生育率，但最近爆發私立托嬰中心虐嬰事件，狠狠撕裂年輕父母對托育制度信任，凸顯現行法制漏洞。

「兒童托育服務法」上月三讀通過，外界期待新法補現有漏洞，包括建立不良機構退場機制、強化資訊公開、提高累犯認定標準，完善監視影像雲端保存與查核制度，不過，目前子法與執行細則未完整上路，如何落實執法？

嘉市某私立托嬰中心遭揭發六名嬰兒遭不當對待，有嬰兒嘴角流血遭劇烈搖晃，還有雙胞胎嬰兒身上出現瘀青抓痕。事件曝光後家長震怒，尤其案件並非靠制度主動查獲，而是家長「偶然」從窗簾縫隙目睹施暴才揭發。

涉案托育人員對嬰兒施暴，被現行制度認定「初犯」，最高僅裁罰十八萬元、三年不得任職，而所屬托嬰中心僅被裁罰六萬元，限期改善。

議員質疑「連續對多名嬰兒施暴算初犯，社會怎麼接受？」且該機構前身曾為幼兒園，有違規紀錄後停業改名、「換招牌洗白」重新營運，再度爆發虐嬰案。

關鍵問題在於制度設計失靈，現行法規對違法托育人員公告姓名列入不適任名單，對違法托嬰中心卻無退場機制，即便有前科、評鑑不佳紀錄，停業後改名仍可重新營運；荒謬的是，目前法令對不合格托嬰中心，無法強制公開完整資訊，家長難辨識風險避雷。

搶救少子化，中央政府喊「零到六歲國家一起養」，各地方政府也努力提高生育津貼和福利拚命催生，卻無法建立安心托育環境，即便嘉市府強調虐童零容忍、建置托育監管雲系統，若根本的制度只是「出事後開罰」，無法防堵淘汰黑心業者，保障孩子基本安全，少子化只會更惡化。

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