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台南萬皇宮 獲台南市宮廟博物館認證

聯合報／ 記者萬于甄蔡維斌／連線報導
台南南區喜樹代天府萬皇宮，廟內空間匯聚多元工藝資源，獲認證成為全市第十間「宮廟博物館」。圖／南市文化局提供
台南南區喜樹代天府萬皇宮，廟內空間匯聚多元工藝資源，獲認證成為全市第十間「宮廟博物館」。圖／南市文化局提供

台南宮廟一千六百多間，市府四年前起以「宮廟博物館計畫」協助轉化為供大眾認識與體驗的文化場域，南區喜樹代天府萬皇宮有石雕、剪粘等豐富工藝作品，也培育國小生當小小導覽員，昨獲認證成為全市第十間宮廟博物館。

喜樹代天府萬皇宮廟內的空間，從王爺殿前由施弘毅依蔡草如畫稿雕刻而成的「蟒龍山水觀音石雕御路」，到杜牧河製作的壁堵泥塑及神像，還有葉進祿、葉明吉父子聯手完成剪黏，以及潘麗水、潘岳雄父子的彩繪作品，呈現不同世代匠師共同形塑的工藝景觀。

副市長姜淋煌昨授證廟方為宮廟博物館，南市文化局說明，萬皇宮除了建立系統性工藝資料，也規畫不同主題的導覽路線，並與喜樹國小合作培育「小小導覽員」，讓在地學童成為文化傳承的參與者，另積極經營社群媒體，將文化資產轉譯，讓文化資產不僅被保存，更能被活用與傳承。

另，雲林沿海早期瘴癘瘟疫肆虐，村民迎王爺舉行醮典祈求遠離災厄，迄今麥寮鄉中山村的開元宮和、鎮安宮五年一科舉辦王船祭，今年將盛大登場，儀式包括「迎王接旨」、「開斧大典」、「祈福遶境」、「恭送王船」四個階段，兩廟與鄉公所昨在麥寮鄉長庚醫院對面的施厝大排出海口養殖區，舉行迎王接旨儀式。

開元宮暨鎮安宮主委許正明表示，下周開斧大典後，王船師傅預計耗時四個月打造一艘長十二公尺的木製王船，完工先在麥寮社教園區展出約二周，並邀白沙屯媽祖前來賜福；農曆九月舉辦祈福遶境、農曆十月廿八日送王船正式登場。

雲林縣麥寮鄉中山村開元宮和鎮安宮五年一科的王船祭典，昨舉行首部曲「迎王接旨」儀式。記者蔡維斌／攝影
雲林縣麥寮鄉中山村開元宮和鎮安宮五年一科的王船祭典，昨舉行首部曲「迎王接旨」儀式。記者蔡維斌／攝影

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