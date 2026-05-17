台南「香檳芒果」新鮮直送日本 台中新光三越預購開跑

台南市政府17日於新光三越台中中港店舉辦「光芒三越˙甜蜜爆擊—台南香檳芒果上市&愛文芒果外銷日本發布會」，並於新光三越地下一樓「美麗市場」通路，同步展開台南優質芒果的預購。

台南市長黃偉哲指出，台南是芒果的故鄉，也是台灣最重要的芒果產區，產量及面積均占全台約5成，其中以愛文芒果最為遠近馳名，憑藉高品質與濃厚香氣，長年深受國內外消費者喜愛，市府將持續推動在地農產發展，協助農民穩定生產，並不斷精進農業體質。

台南芒果獨特的香氣與扎實口感，香甜多汁的風味長年深受國內外消費者喜愛，台南市政府此次再度與玉井聯興青果生產合作社、以及新光三越中港店合作，並進駐「美麗市場」通路展售，期盼讓更多消費者品嚐到台南頂級芒果的美味，進一步拓展國內外市場。

黃偉哲表示，台南芒果不僅可宅配台灣本島，亦可外銷日本並宅配到府，日本消費者也能品嚐來自台灣的極致美味。

此外，今年玉井聯興青果生產合作社更推出台灣限定新品牌「香檳芒果」，係指嚴選高品質愛文芒果，主打六大風土堅持，包括堅持「樹上完熟、自然離枝」採收方式、選自與法國香檳產區相似的白堊土壤孕育、「一穗留一果」讓養分充分吸收。

另外還有植物醫生專業把關、純淨園區管理，以及玉井獨特的日照與氣候風土，造就細緻且層次分明的香甜口感，保證甜度達15度以上，展現台灣頂級芒果的全新風貌。

「香檳芒果」現已開放全台宅配預購，讓民眾在家即可輕鬆享用外銷等級的頂級芒果，感受來自台南的鮮甜滋味。

台南市政府農業局長李芳林亦指出，今年受惠於整體氣候條件穩定，芒果產量較去年明顯增加，在供給量提升情況下，產品差異化與品牌定位更顯重要。

農業局將持續輔導農民透過高品質管理、分級包裝及多元加工應用，提升市場辨識度與產品附加價值，同時結合百貨精品通路及國內外多元行銷模式，持續提升台南芒果國際能見度。

台南市政府17日於台中新光三越舉辦香檳芒果上市&愛文芒果外銷日本發布會。記者宋健生/攝影