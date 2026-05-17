快訊

南港LaLaport威秀影城突竄大量白煙 竟是「爆米花機短路」

聽新聞
0:00 / 0:00

師生手作浮島 點亮台南白河林初埤國家級濕地

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
農田水利署嘉南管理處等今前往白河林初埤辦理棲地營造行動，為當地生物多樣性注入實質生命力。記者謝進盛／翻攝
農田水利署嘉南管理處等今前往白河林初埤辦理棲地營造行動，為當地生物多樣性注入實質生命力。記者謝進盛／翻攝

台南白河大竹國小、嘉義大學生命科學院及國家森林志工等70人，今天前往白河林初埤，親手搭建2座生態浮島，並砌築生物通道，種植約0.8公頃浮葉性植物「龍骨瓣莕菜」，為當地生物多樣性注入實質生命力。

農業部農田水利署嘉南管理處與農業部林業及自然保育署嘉義分署、農業部生物多樣性研究所，共同舉辦棲地營造實作活動，邀請上述單位前往白河林初埤體驗。

活動由農水署嘉南管理處辦理的前導課程揭開序幕，向參與師生與志工解析工程導入 NbS（Nature-based Solutions，自然解方）的理念，在提升調度與蓄水功能核心任務的同時，納入濕地保育、節能減碳及生態平衡考量。

嘉南管理處表示，本次活動以「水雉」作為保護傘物種，與會者親手搭建 2座生態浮島、砌築生物通道，並種植約0.8 公頃浮葉性植物「龍骨瓣莕菜」，透過具體棲地營造行動，參與者不僅深刻體認到調蓄埤塘與生態環境依存關係，更為當地生物多樣性注入實質生命力。

管理處指出，近年推動區域水資源整合，透過「林初埤活化調度設施強化工程」串聯白河水庫、將軍埤與上茄苳埤，成功建構出「1 庫、2圳、3 埤塘」農業韌性水網。不僅大幅提升乾旱時期灌溉供水韌性，更讓林初埤在國家級濕地中扮演關鍵生態節點，讓傳統埤塘從單一供水轉向兼顧生態保育、環境教育與觀光遊憩多重使命。

農田水利署嘉南管理處等今前往白河林初埤辦理棲地營造行動，為當地生物多樣性注入實質生命力。記者謝進盛／翻攝
農田水利署嘉南管理處等今前往白河林初埤辦理棲地營造行動，為當地生物多樣性注入實質生命力。記者謝進盛／翻攝

農田水利署嘉南管理處等今前往白河林初埤辦理棲地營造行動，為當地生物多樣性注入實質生命力。記者謝進盛／翻攝
農田水利署嘉南管理處等今前往白河林初埤辦理棲地營造行動，為當地生物多樣性注入實質生命力。記者謝進盛／翻攝

濕地 台南 農業

延伸閱讀

林保署辦「島嶼織者」特展 守護國土生態綠網

「凌波仙子」水雉換羽一身金黃雪白 北高雄濕地生機勃勃

大雪山夜觀「三寶」 講師帶你尋訪白面鼯鼠、野山羊、山羌

農民養禽戶社區攜手護石虎棲地 還能領生態薪水

相關新聞

七股海岸無法用建築土石養灘防護遭質疑 南市府回應了

中央及南市府持續投入搶救台南七股沙洲退縮及潟湖淤積陸化，對於外界建議採用建築土石方作為養灘土方來源，市府表示，主要是受限於現有法令，因此就近採沙洲抽砂及施作沙腸袋防護因應。

台南芒果估增產 結合百貨通路推頂級品全台預購

台南市府今天在新光三越台中中港店舉辦芒果推廣及預購活動，市長黃偉哲化身推銷員協助促銷；市府指出，今年台南芒果產量預估比去...

麥寮五年一科王船祭將登場 首部曲「迎王接旨」拉開序幕

雲林縣麥寮鄉中山村開元宮和鎮安宮五年一科的王船祭典今年將盛大登場，兩廟與鄉公所今天在麥寮鄉長庚醫院對面的施厝大排出海口養殖區，舉行2026麥寮王船祭「迎王接旨」儀式。同時將製作長約12公尺王船，於農曆10月28日舉辦送王船盛典。

台南宮廟博物館再＋1 南區喜樹代天府萬皇宮獲認證

台南被譽為眾神之都，且宮廟數量高達逾1600多間，南市府文化局近年持續推動「宮廟博物館計畫」，南區喜樹代天府萬皇宮此次獲認證成為全市第10間「宮廟博物館」，今由副市長姜淋煌授證，肯定廟方長期投入傳統工藝保存與文化傳承的成果。

嘉義市阿勃勒花季金黃盛開 攜手皮克敏迷你散步暢遊潮選店

初夏阿勃勒花季到來，嘉義市世賢路及忠孝路一帶已開滿金黃色花景。嘉義市長黃敏惠表示，每年五、六月為阿勃勒盛開花期，邀請民眾把握花季來嘉義市，走訪特色景點與百家風格「潮選店」，並結合「Pikmin Bloom迷你散步」活動，跟著皮克敏的腳步探索城市角落，感受既懷舊又新潮的城市魅力。

保存「台灣孔子」紀念文物 善化新圖書館擬設沈光文主題區

有「台灣孔子」之稱的沈光文從明鄭時期在台南善化一帶講學，但目前僅鄰近善化鐵軌旁設有紀念碑，及分散在慶安宮的展示文物，議員要求成立沈光文文化館；文化局指未來會在新善化圖書館研議展示沈光文相關文獻、教育史及地方文史，結合閱讀、教育推廣與社區活動功能，打造兼具文化記憶的公共空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。