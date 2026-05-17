師生手作浮島 點亮台南白河林初埤國家級濕地

台南白河大竹國小、嘉義大學生命科學院及國家森林志工等70人，今天前往白河林初埤，親手搭建2座生態浮島，並砌築生物通道，種植約0.8公頃浮葉性植物「龍骨瓣莕菜」，為當地生物多樣性注入實質生命力。

農業部農田水利署嘉南管理處與農業部林業及自然保育署嘉義分署、農業部生物多樣性研究所，共同舉辦棲地營造實作活動，邀請上述單位前往白河林初埤體驗。

活動由農水署嘉南管理處辦理的前導課程揭開序幕，向參與師生與志工解析工程導入 NbS（Nature-based Solutions，自然解方）的理念，在提升調度與蓄水功能核心任務的同時，納入濕地保育、節能減碳及生態平衡考量。

嘉南管理處表示，本次活動以「水雉」作為保護傘物種，與會者親手搭建 2座生態浮島、砌築生物通道，並種植約0.8 公頃浮葉性植物「龍骨瓣莕菜」，透過具體棲地營造行動，參與者不僅深刻體認到調蓄埤塘與生態環境依存關係，更為當地生物多樣性注入實質生命力。

管理處指出，近年推動區域水資源整合，透過「林初埤活化調度設施強化工程」串聯白河水庫、將軍埤與上茄苳埤，成功建構出「1 庫、2圳、3 埤塘」農業韌性水網。不僅大幅提升乾旱時期灌溉供水韌性，更讓林初埤在國家級濕地中扮演關鍵生態節點，讓傳統埤塘從單一供水轉向兼顧生態保育、環境教育與觀光遊憩多重使命。

農田水利署嘉南管理處等今前往白河林初埤辦理棲地營造行動，為當地生物多樣性注入實質生命力。記者謝進盛／翻攝