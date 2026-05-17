全民監督！雲林環保局杜絕亂堆垃圾 檢舉獎金從10%提高至50%

雲林縣環保局調查縣內垃圾棄置髒亂熱點約有34處，均為偏僻無人之處，盡管出動移動式監視器取締，但部分熱點仍有死灰復燃，為杜絕亂堆垃圾，環保局將祭出「美麗雲林5S永續計畫」除AI智慧監視器，跨局處突擊稽查，並把檢舉獎金從原本抽取罰金的10%提高為50%，獎勵全民監督自家環境。

環保局清查全縣20鄉鎮市亂堆垃圾地點，統計出34處熱點，以堤防週邊、高架陸橋下或溪流大排等人煙稀少之處為多，其中西螺、虎尾、崙背、元長、四湖等鄉鎮較為嚴重。環保局分析原因，主要是民眾對法令不熟或不重視環保、住家離垃圾集運處較遠，才選擇隱密路段丟棄垃圾，衍生髒亂點。

環保局長張喬維表示，資料顯示，前年舉報226件裁罰金額逾27萬餘元，去年下降至140件罰款16萬餘元，為加強嚇阻亂堆垃圾，去年8月增設移動式太陽能監視器監控、蒐證。今年1至4月舉發19件罰鍰約2萬2800元。

為杜絕棄置垃圾，避免幾處熱點取締後「死灰復燃」，環保局最近研擬祭出「美麗雲林5S永續計畫」即整理（Seiri）、整頓(Seiton)、清掃(Seiso)、清潔(Seiketsu)、素養（Shitsuke）等5S計畫。

同時將與水利處建立包括河川排水「窳陋熱點地圖」、棄置熱點及重要農路口廣設AI智慧監視器，擴大辦理全民環境日、每一季跨局處聯合稽查宣導，強化社區整潔素養。

張喬維說，計畫分3大方向，以專案邀縣府各局處認養鄉鎮市，再配公所輔導村里環境並進行評鑑，提高考核獎勵獎金，提供社區環保志工清潔用品等補助，同時將修正違反廢棄物清理法案件檢舉及獎勵辦法，將檢舉獎金從罰金10％調高至50％，鼓勵民眾加強檢舉，共同維護環境。

該計畫經費約1932萬元經審核通過後將儘速執行。