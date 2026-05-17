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台南芒果估增產 結合百貨通路推頂級品全台預購

中央社／ 台南17日電
台南市政府17日在新光三越台中中港店舉辦芒果推廣及預購活動，台南市長黃偉哲（前左2）化身推銷員協助促銷，現場也製作「芒果綠拿鐵」，推廣夏季限定美味。台南市政府提供／中央社
台南市政府17日在新光三越台中中港店舉辦芒果推廣及預購活動，台南市長黃偉哲（前左2）化身推銷員協助促銷，現場也製作「芒果綠拿鐵」，推廣夏季限定美味。台南市政府提供／中央社

台南市府今天在新光三越台中中港店舉辦芒果推廣及預購活動，市長黃偉哲化身推銷員協助促銷；市府指出，今年台南芒果產量預估比去年增加，將加強品質管理與分級包裝行銷。

黃偉哲於活動現場致詞表示，台南有「芒果的故鄉」美名，產量與種植面積均約占全台5成，品質更是頂級市場指標，台南芒果近年在國際銷路成果豐碩，不僅成功進軍日本頂級百貨，更打入紐西蘭、新加坡及馬來西亞等國市場。

黃偉哲指出，此次推廣的頂級愛文芒果，皆由在地農民以溫室友善方式栽種，大幅減少農藥使用，並透過網袋技術讓果實自然熟成、自然落袋，確保每顆芒果都具備外型完整、果肉細緻及香甜濃郁最佳品質。

他說，活動現場除有實體展售，也結合宅配服務，可將台南頂級芒果配送至全台各地，甚至直送日本親友手中，民眾可把握產季，選購最具代表性台南夏日滋味。

台南市政府農業局提供資料指出，今年受惠於氣候條件穩定，芒果整體產量較去年明顯增加，面對供給量提升，市府積極輔導農民強化品質管理與分級包裝，透過產品差異化及高端品牌定位，進一步提升市場競爭力。

農業局指出，此次推廣活動亮點為玉井聯興青果生產合作社推出全新台灣限定品牌「香檳芒果」，嚴選高品質愛文芒果，主打比擬法國香檳產區的白堊土壤栽培環境、「樹上完熟、自然離枝」採收方式、「一穗留一果」精緻化栽培管理，以及植物醫生專業把關，打造頂級口感。

農業局指出，台南市政府再度攜手玉井農民與新光三越合作，將精品芒果進駐美麗市場優質通路，即日起，「香檳芒果」及外銷日本等級的頂級愛文芒果全面開放全台宅配預購，並提供「台灣下單、日本取貨」服務，讓旅居日本親友同步品嚐來自台南鮮甜美味。

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