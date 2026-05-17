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鳳凰花開 台南山上花園水道博物館「花王」綻放

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上花園水道博物館園區內鳳凰木陸續綻開，其中一株超過8公尺高、樹齡近1甲子的鳳凰木，今年再度恢復滿開，展現「花王」氣勢。記者謝進盛／翻攝
台南山上花園水道博物館園區內鳳凰木陸續綻開，其中一株超過8公尺高、樹齡近1甲子的鳳凰木，今年再度恢復滿開，展現「花王」氣勢。記者謝進盛／翻攝

時序將進入6月，台南山上花園水道博物館園區內鳳凰木陸續綻開，其中一株超過8公尺高、樹齡近1甲子的鳳凰木，今年再度恢復滿開，展現「花王」氣勢。

山上花園水道博物館說，這株被遊客稱為「花王」的鳳凰木，為過去農業局苗圃時期所種植，樹齡已近60年，每年5、6月都是園區代表性季節景觀。不過去年受到氣候冷熱變化劇烈及連續風雨影響，加上樹勢過於茂密，導致老葉未完全脫落、新葉提前萌發，影響整體開花狀況，花況不如往年。

為此，去年花季結束後館方即針對鳳凰木進行疏枝與樹勢維護，改善枝葉過密問題，增加通風與採光條件，今年花況明顯恢復，不僅樹冠開花更加集中，低垂花枝也讓民眾能近距離取景，重現過往火紅如傘的盛開景象。

大片火紅花海在藍天綠意間格外醒目；搭配園區近期同步盛開的阿勃勒金黃花串，形成紅黃交錯的夏季景觀，也吸引不少遊客專程入園拍照。

除這株「花王」外，園區近年於快濾筒室、送出唧筒室周邊種植的鳳凰木群，今年也持續進入花期，紅花與百年古蹟紅磚建築相互映襯，形成具有層次感的夏季景觀。近期同步盛開的阿勃勒，金黃色花串垂掛林間步道，與鳳凰花形成強烈對比。

文化局表示，山上花園水道博物館除保留完整百年水道建築與自然生態景觀，園區植栽也隨四季呈現不同風貌，從春季櫻花、夏季鳳凰花與阿勃勒，到後續賞鳥季節，皆逐漸形成園區特色。

園區近期同步盛開的阿勃勒金黃花串，形成紅黃交錯的夏季景觀。記者謝進盛／翻攝
園區近期同步盛開的阿勃勒金黃花串，形成紅黃交錯的夏季景觀。記者謝進盛／翻攝

山上花園水道博物館除保留完整百年水道建築與自然生態景觀，園區植栽也隨四季呈現不同風貌。記者謝進盛／翻攝
山上花園水道博物館除保留完整百年水道建築與自然生態景觀，園區植栽也隨四季呈現不同風貌。記者謝進盛／翻攝

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