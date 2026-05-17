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麥寮五年一科王船祭將登場 首部曲「迎王接旨」拉開序幕

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉中山村開元宮和鎮安宮五年一科的王船祭典將登場，今天在麥寮施厝大排出海口舉行首部曲「迎王接旨」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣麥寮鄉中山村開元宮和鎮安宮五年一科的王船祭典將登場，今天在麥寮施厝大排出海口舉行首部曲「迎王接旨」。記者蔡維斌／攝影

雲林縣麥寮鄉中山村開元宮和鎮安宮五年一科的王船祭典今年將盛大登場，兩廟與鄉公所今天在麥寮鄉長庚醫院對面的施厝大排出海口養殖區，舉行2026麥寮王船祭「迎王接旨」儀式。同時將製作長約12公尺王船，於農曆10月28日舉辦送王船盛典。

麥寮鄉沿傳已久的王船祭，今天首部曲「迎王接旨」登場，由麥寮鄉長許忠富擔任主祭官，開元宮暨鎮安宮主委許正明、縣議員許留賓、吳蕙蘭、鄉代會主席韓青山、麥寮農會理事長林建鴻等人共同陪祭，當中山、三盛等村民共襄盛舉。

許正明表示，早期瘴癘瘟疫肆虐，村民迎王爺舉行醮典祈求遠離災厄，開元宮暨鎮安宮五年一科舉辦王船祭，迄今已沿傳近百年之久。儀式包括「迎王接旨」、「開斧大典」、「祈福遶境」及「恭送王船」四個階段，下周開斧大典啟動後，將由王船師傅以四個月，打造一艘長12公尺的木製王船。

他說，，農曆九月也將舉辦祈福遶境，神轎陣頭沿著沙崙後、橋頭、施厝、三盛、許厝等村徒步遶境，農曆10月28日送王船才正式登場，麥寮王船祭起源於對五年千歲的敬畏與感念，是雲林唯一保有聯庄傳統的王船慶典，期盼文化能世代承傳。

許忠富表示，王船信仰不只是地方守護，麥寮珍貴的文化底蘊，配合王船祭，除將邀請電視歌手演員助陣，介紹這項難得的百年文化，打造完工的王船也將在麥寮社教園區展出約2周，屆時也將邀白沙屯媽祖前來賜福，希望透過系列王船祭典，讓年輕一輩了解家鄉的傳統信仰。

雲林縣麥寮鄉中山村開元宮和鎮安宮五年一科的王船祭典將登場，今天在麥寮施厝大排出海口舉行首部曲「迎王接旨」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣麥寮鄉中山村開元宮和鎮安宮五年一科的王船祭典將登場，今天在麥寮施厝大排出海口舉行首部曲「迎王接旨」。記者蔡維斌／攝影

雲林縣麥寮鄉中山村開元宮和鎮安宮五年一科的王船祭典將登場，今天在麥寮施厝大排出海口舉行首部曲「迎王接旨」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣麥寮鄉中山村開元宮和鎮安宮五年一科的王船祭典將登場，今天在麥寮施厝大排出海口舉行首部曲「迎王接旨」。記者蔡維斌／攝影

許忠富 麥寮 王船

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