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台南宮廟博物館再＋1 南區喜樹代天府萬皇宮獲認證

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南被譽為眾神之都，且宮廟數量高達逾1600多間，南市府文化局近年持續推動「宮廟博物館計畫」，南區喜樹代天府萬皇宮此次獲認證成為全市第10間「宮廟博物館」。圖／南市文化局提供
台南被譽為眾神之都，且宮廟數量高達逾1600多間，南市府文化局近年持續推動「宮廟博物館計畫」，南區喜樹代天府萬皇宮此次獲認證成為全市第10間「宮廟博物館」。圖／南市文化局提供

台南被譽為眾神之都，且宮廟數量高達逾1600多間，南市府文化局近年持續推動「宮廟博物館計畫」，南區喜樹代天府萬皇宮此次獲認證成為全市第10間「宮廟博物館」，今由副市長姜淋煌授證，肯定廟方長期投入傳統工藝保存與文化傳承的成果。

姜淋煌表示，台南自2022年起推動「宮廟博物館計畫」，透過培力輔導與認證制度，協助宮廟將既有的工藝與文物資源，轉化為可供大眾認識與體驗的文化場域，讓市民在日常信仰生活中，即可親近傳統工藝之美。

據了解，喜樹代天府萬皇宮為地方信仰中心，廟內空間匯聚多元工藝資源，從王爺殿前由施弘毅依蔡草如畫稿雕刻而成的「蟒龍山水觀音石雕御路」，到杜牧河製作的壁堵泥塑及神像，再到葉進祿、葉明吉父子聯手完成剪黏，以及潘麗水、潘岳雄父子的彩繪作品，呈現不同世代匠師共同形塑的工藝景觀，展現豐富且具層次的文化樣貌。

文化局說明，萬皇宮積極推動文物盤點與文化轉譯，除建立系統性工藝資料外，也規畫不同主題的導覽路線，並與喜樹國小合作培育「小小導覽員」，透過教育扎根，讓在地學童成為文化傳承的參與者；廟方更積極經營社群媒體，將文化資產轉譯，展現「宮廟就是一座博物館」的精神。

文化局表示，萬皇宮透過系統性盤點廟內工藝品與文物，並結合導覽與教育推廣，讓文化資產不僅被保存，更能被活用與傳承，未來市府也將持續透過輔導培力，協助更多宮廟投入傳統工藝保存與推廣，讓台南深厚的傳統文化持續發光。

喜樹代天府萬皇宮為地方信仰中心，廟內空間匯聚多元工藝資源。圖／南市文化局提供
喜樹代天府萬皇宮為地方信仰中心，廟內空間匯聚多元工藝資源。圖／南市文化局提供

台南南區喜樹代天府萬皇宮此次獲認證成為全市第10間「宮廟博物館」，今由副市長姜淋煌（右）授證。圖／南市文化局提供
台南南區喜樹代天府萬皇宮此次獲認證成為全市第10間「宮廟博物館」，今由副市長姜淋煌（右）授證。圖／南市文化局提供

文化局 博物館 台南

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