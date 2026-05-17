七股海岸無法用建築土石養灘防護遭質疑 南市府回應了

中央及南市府持續投入搶救台南七股沙洲退縮及潟湖淤積陸化，對於外界建議採用建築土石方作為養灘土方來源，市府表示，主要是受限於現有法令，因此就近採沙洲抽砂及施作沙腸袋防護因應。

去年7月丹娜絲颱風大暴潮，將七股外海的沙洲衝破，導致海水灌入西寮社區，後續楊柳颱風持續造成破口擴大，嚴重衝擊七股潟湖，搶救沙洲與潟湖刻不容緩。

對於施工工法也引起地方不同意見；有民代建議採用建築土石方作為養灘土方來源，才能一勞永逸之計。

南市府水利局說明，須依據「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第42條規定實施環境影響評估；且因建築土石方非屬當地天然沙料，與「台南市一級海岸防護計畫」規定不符，必須審慎評估養灘粒徑分析、成效、環保標準等面向，避免造成七股潟湖生態環境及養殖產業影響。

因此，針對七股海岸防護工法，市府主要施作沙腸袋防止暴潮及海浪侵蝕海岸線，並就近於七股潟湖內抽取淤沙作為沙洲人工養灘土方來源，藉以加高培厚沙洲達到穩固海岸線功效。

水利局指出，市長黃偉哲上任後非常重視七股海岸防護工作，在中央支持下，2019至2025年已投入1.67億元，疏濬七股潟湖淤積土方45萬立方公尺，復育沙洲面積27公頃，已有效改善沙洲退縮及潟湖淤積陸化情形。今年除編列海岸防護經費1500萬元，並獲經濟部水利署核定補助經費1億1277萬元，將持續辦理七股潟湖疏濬及沙洲復育工作，以保障沿海地區居民生命財產安全。