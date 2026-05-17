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嘉義市阿勃勒花季金黃盛開 攜手皮克敏迷你散步暢遊潮選店
初夏阿勃勒花季到來，嘉義市世賢路及忠孝路一帶已開滿金黃色花景。嘉義市長黃敏惠表示，每年五、六月為阿勃勒盛開花期，邀請民眾把握花季來嘉義市，走訪特色景點與百家風格「潮選店」，並結合「Pikmin Bloom迷你散步」活動，跟著皮克敏的腳步探索城市角落，感受既懷舊又新潮的城市魅力。
民眾除了可以騎乘YouBike享受金黃花雨洗禮，也能透過步行認識嘉義市，深入感受街區文化與在地生活魅力。黃敏惠表示，「Pikmin Bloom迷你散步」為結合遊戲與在地節慶的特色體驗活動，在嘉義市規畫包括文創園區、市立美術館、文化公園、中央第一商場、嘉義文學館、實驗木場、市立博物館及市立棒球場等8處特殊地點，民眾可在特殊地點與應用程式互動，獲得各地點專屬的飾品皮克敏金色花苗和特別設計的明信片。
觀光新聞處長鄭雅文表示，「Pikmin Bloom迷你散步」引領遊客探訪嘉義市，8處特殊地點在不同時間段也結合展覽、市集等多樣活動。市府結合遍布城市間的「潮選店」規畫特色遊程，串聯超過100家風格店鋪，打造深度探索嘉義城市魅力的最佳指南，相關資訊可至「嘉義市觀光旅遊網」專頁、Facebook粉絲專頁「嘉市好旅行」或Instagram「Zoomin_Chiayi」查詢。
市府觀光新聞處表示，推薦遊客下載「愛嘉義APP」掌握公車路線、即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略及停車場車位，再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，就可免費搭乘英倫風紅、黃、綠3線市區電動公車，暢遊嘉義市各大景點。
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