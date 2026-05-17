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嘉義市阿勃勒花季金黃盛開 攜手皮克敏迷你散步暢遊潮選店

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
賞花又種花！嘉義市阿勃勒花季串聯選店與皮克敏熱潮打造最療德的城市散步提案。圖／嘉義市政府提供
賞花又種花！嘉義市阿勃勒花季串聯選店與皮克敏熱潮打造最療德的城市散步提案。圖／嘉義市政府提供

初夏阿勃勒花季到來，嘉義市世賢路及忠孝路一帶已開滿金黃色花景。嘉義市長黃敏惠表示，每年五、六月為阿勃勒盛開花期，邀請民眾把握花季來嘉義市，走訪特色景點與百家風格「潮選店」，並結合「Pikmin Bloom迷你散步」活動，跟著皮克敏的腳步探索城市角落，感受既懷舊又新潮的城市魅力。

民眾除了可以騎乘YouBike享受金黃花雨洗禮，也能透過步行認識嘉義市，深入感受街區文化與在地生活魅力。黃敏惠表示，「Pikmin Bloom迷你散步」為結合遊戲與在地節慶的特色體驗活動，在嘉義市規畫包括文創園區、市立美術館、文化公園、中央第一商場、嘉義文學館、實驗木場、市立博物館及市立棒球場等8處特殊地點，民眾可在特殊地點與應用程式互動，獲得各地點專屬的飾品皮克敏金色花苗和特別設計的明信片。

觀光新聞處長鄭雅文表示，「Pikmin Bloom迷你散步」引領遊客探訪嘉義市，8處特殊地點在不同時間段也結合展覽、市集等多樣活動。市府結合遍布城市間的「潮選店」規畫特色遊程，串聯超過100家風格店鋪，打造深度探索嘉義城市魅力的最佳指南，相關資訊可至「嘉義市觀光旅遊網」專頁、Facebook粉絲專頁「嘉市好旅行」或Instagram「Zoomin_Chiayi」查詢。

市府觀光新聞處表示，推薦遊客下載「愛嘉義APP」掌握公車路線、即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略及停車場車位，再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，就可免費搭乘英倫風紅、黃、綠3線市區電動公車，暢遊嘉義市各大景點。

市長黃敏惠迎請民眾來嘉義市賞花又種花。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠迎請民眾來嘉義市賞花又種花。圖／嘉義市政府提供

串聯百家風格潮選店，嘉義市阿勃勒花季結合皮克敏熱潮邀民眾賞花、種花。圖／嘉義市政府提供
串聯百家風格潮選店，嘉義市阿勃勒花季結合皮克敏熱潮邀民眾賞花、種花。圖／嘉義市政府提供

打造初夏金黃花雨小旅行，嘉義市結合皮克敏引領遊客漫步木都。圖／嘉義市政府提供
打造初夏金黃花雨小旅行，嘉義市結合皮克敏引領遊客漫步木都。圖／嘉義市政府提供

把握五六月阿勃勒花期，嘉義市推皮克敏散步熱潮探索8大景點。圖／嘉義市政府提供
把握五六月阿勃勒花期，嘉義市推皮克敏散步熱潮探索8大景點。圖／嘉義市政府提供

賞花又種花！嘉義市阿勃勒花季串聯選店與皮克敏熱潮打造最療德的城市散步提案。圖／嘉義市政府提供
賞花又種花！嘉義市阿勃勒花季串聯選店與皮克敏熱潮打造最療德的城市散步提案。圖／嘉義市政府提供

嘉義市結合皮克敏引領遊客漫步木都。圖／嘉義市政府提供
嘉義市結合皮克敏引領遊客漫步木都。圖／嘉義市政府提供

騎YouBike享受金黃花雨，嘉義市推皮克敏金色花苗療癒之旅。圖／嘉義市政府提供
騎YouBike享受金黃花雨，嘉義市推皮克敏金色花苗療癒之旅。圖／嘉義市政府提供

黃敏惠 嘉義 皮克敏

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