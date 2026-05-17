嘉義大福興宮月老首度駐駕秀泰生活 攜手團體推脫單大改造

少子化與網路交友詐騙頻傳，歡慶建廟360周年的嘉義市大福興宮突破傳統，首度請出月老神尊駐駕秀泰生活嘉義店，聯合媽爸寶貝育兒發展協會與秀泰生活，將傳統信仰結合現代美學與家庭教育，鼓勵單身男女放下手機，在現實中尋找真愛。主委曾東本表示，將信仰與現代育兒支持結合，就是要陪伴年輕人，讓大家敢婚、願生、能養。

大福興宮走過12個世代，積極將信仰與現代接軌，推出神明一條龍服務。月老不只牽紅線，更結合婦女團體與家庭教育中心，推動婚育陪伴。活動除特製月老許願卡祈求正緣，更結合工作坊建立正確交友觀，防範網路詐騙。現場還有美學團隊為單身男女進行穿搭與儀態改造，內外兼修提升脫單率。

總幹事蔡坤章表示，建廟360周年，這條紅線牽了3個多世紀。面對不婚不生的現況，廟宇思維也要進步，透過這次跨界合作，大福興宮將繼續守護嘉義走向下一個百年。

嘉義市媽爸寶貝育兒發展協會理事長許秦蓉表示，穩定的婚姻幸福感是提升生育率的根本。希望藉由神明助攻與專業資源協助，鼓勵年輕人勇敢脫單，自信地加入育兒行列。

本次活動將信仰與社會資源深度結合，從求姻緣到生兒育女全方位支持，營造敢婚、願生、樂養的友善環境。月老駐駕活動於5月16至17日在秀泰生活嘉義店舉行，現場開放領取許願卡，並提供美學改造與交友諮詢。

歡慶建廟360周年大福興宮月老出巡，秀泰生活打造友善婚育陪伴脫單活動。圖／讀者提供