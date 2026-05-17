保存「台灣孔子」紀念文物 善化新圖書館擬設沈光文主題區

有「台灣孔子」之稱的沈光文從明鄭時期在台南善化一帶講學，但目前僅鄰近善化鐵軌旁設有紀念碑，及分散在慶安宮的展示文物，議員要求成立沈光文文化館；文化局指未來會在新善化圖書館研議展示沈光文相關文獻、教育史及地方文史，結合閱讀、教育推廣與社區活動功能，打造兼具文化記憶的公共空間。

台南市副議長林志展表示，沈光文是在台灣開班授課、開啟台灣教育史的第一人，四百年前到台灣，曾教導原住民漢字，創設全台第一個詩社「東吟社」，留下可觀的詩文作品，並行醫救人，備受地方敬重；善化有沈光文紀念碑，慶安宮供奉沈光文神像，和五文昌合稱為「六文昌」，並成立沈光文紀念廳。

林志展說，善化當地命名有光文里、光文路、斯庵橋、文開橋及善化國中光文樓，善化一向文風鼎盛，就是沈光文留下來的良好傳統。沈光文和善化的淵源濃厚，但目前只有紀念碑，且鄰近鐵軌一隅，建議市府設置沈光文紀念文化館。

文化局表示，沈光文相關文化記憶已深植善化地方生活，善化近年人口快速成長、產業發展活絡，更需要完善的閱讀、文化展示與公共活動空間。未來新善化圖書館將納入沈光文主題書區、常設或特展、地方文史資料蒐整、講座及導覽等，深化文化保存與推廣。