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想脫單注意！府城四大月老夯爆 今年七夕再牽良緣

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市副市長姜淋煌（左三）見證府城四大月老會旗交接。圖／台南市政府提供
台南市副市長姜淋煌（左三）見證府城四大月老會旗交接。圖／台南市政府提供

台南「府城四大月老廟」去年首度合辦單身聯誼活動，吸引逾千人報名，引發熱烈討論。今天在祀典大天后宮舉行會旗交接儀式，由去年的主辦廟宇交棒給台灣祀典武廟及大觀音亭祀典興濟宮，預計七夕前後再辦未婚聯誼活動，盼透過月老信仰文化，替單身男女牽起良緣。

台南市副市長姜淋煌出席見證交接儀式表示，府城四大月老各具特色，其中祀典大天后宮的「緣粉月老」象徵感情加溫；台灣祀典武廟的「拐杖月老」擅長斬斷爛桃花；重慶寺「醋缸月老」主打感情修復、破鏡重圓；大觀音亭祀典興濟宮的「闊嘴月老」則以善於說媒聞名。不同月老文化，也展現台南獨特信仰特色。

姜淋煌說，希望參與民眾能在月老庇佑下，以輕鬆自然方式認識新朋友，同時感受府城人文與宗教文化魅力。

主辦單位指出，去年首次舉辦大型未婚聯誼活動，原訂錄取名額遠不及報名人數，反映現代人對健康交友及實體交流需求增加，也顯示府城月老文化具有高度吸引力。

今年活動將由第二任爐主大觀音亭祀典興濟宮與台灣祀典武廟接棒籌辦，規畫推出更貼近年輕族群的聯誼模式，凡符合資格的單身男女皆可報名參加，相關資訊將陸續公布。

今天典禮依循古禮進行三獻禮與祝文儀式，並由祀典大天后宮與重慶寺代表交出會旗，正式交接給今年主辦廟宇，象徵責任傳承與月老文化延續。

七夕 天后宮 月老

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