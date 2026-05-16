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南科翻轉善化成富區 「台灣孔子」沈光文400年前講學歷史被淡忘

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南善化沈光文紀念碑入口牌樓。聯合報系資料照
台南善化沈光文紀念碑入口牌樓。聯合報系資料照

南科帶動鄰近台南善化區人口快速成長，也成為全台最富有行政區之一，當地有「台灣孔子」之稱的沈光文從明鄭時期在台南善化一帶講學，但目前僅有鄰近善化鐵軌旁設有紀念碑及分散於慶安宮的文物展示，議員建議成立文化館或文化園區紀念；文化局表示，會在未來新的圖書館納入規畫。

台南市副議長林志展表示，沈光文是在台灣開班授課、開啟台灣教育史的第一人，400年前到台灣，曾教導原住民漢字，也創設全台第一個詩社「東吟社」，留下可觀的詩文作品，並行醫服務鄉民，備受地方敬重；善化有沈光文紀念碑，慶安宮供奉沈光文神像，和五文昌合稱為「六文昌」，並成立沈光文紀念廳。

善化當地命名有光文里、光文路、斯庵橋、文開橋及善化國中光文樓，善化地區一向文風鼎盛，就是由沈光文留下來的良好傳統。沈光文和善化的淵源濃厚，但目前只有紀念碑，且鄰近鐵軌、躲在一隅。

林志展說，善化地區藝術文化的人才濟濟，卻沒有一間像樣的文化館。鄰近的新市、新化、麻豆等都有文化館，善化沒有，實在令人汗顏。建議市政府可於南科特定區FG區公園用地或抵費地設置沈光文紀念文化館(園區)。

文化局表示，沈光文相關文化記憶已深植善化地方生活，善化近年人口快速成長、產業發展活絡，更需要完善的閱讀、文化展示與公共活動空間。相較單一人物紀念館，未來在新圖書館將積極研議納入沈光文相關文獻、地方史料、教育史脈絡、詩文作品及善化文風發展等主題內容，以主題書區、常設或特展、地方文史資料蒐整、講座及導覽等，深化文化保存與推廣。

南科 文化局 林志展

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