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影像打開理解之門 嘉市議員包場電影失樂園看見安置兒少生命韌性

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員張秀華昨晚結合地方善心人士資源，贊助財團法人嘉市私立修緣育幼院，在映89電影院包場，舉辦電影「失樂園」特映會，邀請嘉義地區各級學校校長及第一線教育工作者參與。圖／張秀華服務處提供
嘉義市議員張秀華昨晚結合地方善心人士資源，贊助財團法人嘉市私立修緣育幼院，在映89電影院包場，舉辦電影「失樂園」特映會，邀請嘉義地區各級學校校長及第一線教育工作者參與。圖／張秀華服務處提供

嘉義市議員張秀華長期關注社會公益與兒少權益，昨晚結合地方善心人士資源，贊助財團法人嘉市私立修緣育幼院，在映89電影院包場，舉辦電影「失樂園」特映會，邀請嘉義地區各級學校校長及第一線教育工作者參與，盼藉由電影故事深化教育現場對安置兒少議題的理解與關懷。

活動由修緣育幼院主辦，電影「失樂園」由導演蔡銀娟執導，內容細膩描繪青少年面對家庭裂痕、社會適應與成長困境的掙扎與希望。映後蔡銀娟出席座談，與教育工作者分享創作理念，希望透過影像力量，讓更多人理解處於邊緣處境孩子的內心世界。現場不少校長與教師對電影內容深受觸動，針對校園如何陪伴安置兒少、建立友善支持系統展開交流。

張秀華表示，安置機構孩子在成長過程中，學校往往是最重要的社會化場域，若教育者能多一分理解，就能減少偏見，讓孩子獲得更公平的成長機會。她希望透過這場特映活動，讓兒少安置議題被更多人正面看見，也成為教育與社福攜手合作的新起點。

修緣育幼院院長李宗益介紹安置機構的實務運作與功能。他指出，安置機構不只是提供庇護，更是與教育體系密切合作的重要夥伴，期待透過「去標籤化」的過程，讓師生看見孩子歷經創傷後展現的生命韌性。李宗益感謝張秀華與社會各界支持，讓兒少安置專業能與教育現場建立更多連結，共同守護孩子未來。

活動串聯嘉義市教育、社福與民間力量，展現地方對兒少福祉議題重視，期盼未來持續推動校園友善環境，給予安置兒少更多包容與支持。

嘉義市議員張秀華（左三）昨晚結合地方善心人士資源，贊助財團法人嘉市私立修緣育幼院，在映89電影院包場，舉辦電影「失樂園」特映會，邀請嘉義地區各級學校校長及第一線教育工作者參與。圖／張秀華服務處提供
嘉義市議員張秀華（左三）昨晚結合地方善心人士資源，贊助財團法人嘉市私立修緣育幼院，在映89電影院包場，舉辦電影「失樂園」特映會，邀請嘉義地區各級學校校長及第一線教育工作者參與。圖／張秀華服務處提供

嘉義市議員張秀華昨晚結合地方善心人士資源，贊助財團法人嘉市私立修緣育幼院，在映89電影院包場，舉辦電影「失樂園」特映會，邀請嘉義地區各級學校校長及第一線教育工作者參與。圖／張秀華服務處提供
嘉義市議員張秀華昨晚結合地方善心人士資源，贊助財團法人嘉市私立修緣育幼院，在映89電影院包場，舉辦電影「失樂園」特映會，邀請嘉義地區各級學校校長及第一線教育工作者參與。圖／張秀華服務處提供

嘉義 張秀華 電影

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