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凱米颱風掏空邊坡又傳土石持續滑動 雲林緊急撤離14人

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
前年凱米颱風造成雲林縣林內鄉林內鄉坪頂村邊坡發生大規模崩塌，縣府獲中央補助1.13億元進行邊坡穩定工程，近日監測發現坡面仍有持續滑動現象，考量安全，連日緊急撤離該路段5戶住戶共14人。記者陳雅玲／攝影
前年凱米颱風造成雲林縣林內鄉林內鄉坪頂村邊坡發生大規模崩塌，縣府獲中央補助1.13億元進行邊坡穩定工程，近日監測發現坡面仍有持續滑動現象，考量安全，連日緊急撤離該路段5戶住戶共14人。記者陳雅玲／攝影

前年凱米颱風造成雲林縣林內鄉林內鄉坪頂村邊坡發生大規模崩塌，縣府獲中央補助1.13億元進行邊坡穩定工程，近日監測發現坡面仍有持續滑動現象，考量安全，連日緊急撤離該路段5戶住戶共14人，縣府表示，將於6月先完成基礎底板設置，穩固坡腳，降低再崩塌風險。

2024年7月凱米颱風挾帶強大豪雨，造成坪頂村天聖宮沿線近300公尺地基掏空，甚至有住家部分建築被沖落，縣府向中央提報災後復建經費，獲1.13億元補助邊坡穩定工程。

縣府水利處長許宏博表示，工程今年2月開工，預計明年完工。因工程量體大且具高難度，包含設置深度達16公尺基樁擋土牆及石籠護坡，總長度130公尺，坡面採用型框護坡工法，並打設土體內橫向集水管共52處。

但近期卻傳出該路段土石持續鬆動，縣長張麗善今受訪表示，監測發現天聖宮的地基已被掏空三分之一，建築物稍微傾斜，考量當地民眾安全，緊急撤離5戶住戶共14人，皆已依親，避免災害擴大並確保周邊鄉親生命財產安全。

許宏博表示，目前施工團隊努力趕工，目標於6月中前完成基礎底板設置，穩固坡腳、強化崩塌裸露坡面，確保周圍約20戶房舍及200公尺社區內聯絡道路的長期安全。

坪頂村長林賢宗表示，撤離住戶的住家緊鄰滑落坡面，居民根本不敢住下去，只能趕緊撤離，另覓住處，因距離完工尚有一段期間，盼縣府補貼租金。

前年凱米颱風造成雲林縣林內鄉林內鄉坪頂村邊坡發生大規模崩塌，縣府獲中央補助1.13億元進行邊坡穩定工程，近日監測發現坡面仍有持續滑動現象，考量安全，連日緊急撤離該路段5戶住戶共14人。記者陳雅玲／攝影
前年凱米颱風造成雲林縣林內鄉林內鄉坪頂村邊坡發生大規模崩塌，縣府獲中央補助1.13億元進行邊坡穩定工程，近日監測發現坡面仍有持續滑動現象，考量安全，連日緊急撤離該路段5戶住戶共14人。記者陳雅玲／攝影

雲林 凱米颱風

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