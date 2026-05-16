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公民自主行動集體會診嘉義公園 尿尿小童圍欄小西湖水質成焦點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市公民自主發起「百年嘉義公園集體會診」活動，上午發起人曾煥欽號召民眾走入公園，退休教師陳重德導覽解說，帶大家檢視陪伴嘉義人成長公園，透過公民討論為景觀與空間改善提建議，找回公園昔日榮景。記者魯永明／攝影
嘉義市公民自主發起「百年嘉義公園集體會診」活動，上午發起人曾煥欽號召民眾走入公園，退休教師陳重德導覽解說，帶大家檢視陪伴嘉義人成長公園，透過公民討論為景觀與空間改善提建議，找回公園昔日榮景。記者魯永明／攝影

超過百年歷史嘉義公園，近年經多次整修改造，引發不少市民對公園原貌與人文記憶流失憂心。嘉義市公民自主發起「百年嘉義公園集體會診」活動，上午發起人曾煥欽號召民眾走入公園，退休教師陳重德導覽解說，帶大家檢視陪伴嘉義人成長公園，透過公民討論為景觀與空間改善提建議，找回公園昔日榮景。

受矚目焦點之一是園內仿造比利時「尿尿小童」打造的銅像。陳重德指出，這座銅像80多年，成為嘉義人共同記憶。他提及鮮為人知趣聞，國民黨執政時期，尿尿小童被漆藍色，到民進黨執政又改漆綠色，被戲稱「隨政黨輪替變色」；2020年公園整修，市府委託修復團隊重新整理，恢復成目前古銅原色。陳重德認為，銅像外圍設圍欄，讓民眾無法靠近許願、拍照，少了過去與市民互動溫度，建議市府評估拆除圍欄，恢復親近感與歷史記憶。

另，過去展示阿里山小火車機關車頭區域，現改造兒童玩沙池，但現場仍遺留未拆除鐵軌，陳重德指出，改造兒童遊戲空間是好事，但鐵軌未清除，恐增加孩童遊玩風險。昔日風景優美、充滿日治庭園氛圍小西湖水質混濁，缺乏生態美感，失去往日風華，公園不只是休憩場所，承載城市歷史與世代回憶，整修應兼顧文化底蘊與現代需求。

曾煥欽說，不少市民擔憂嘉義公園失去人文特色，透過集體會診行動，讓更多市民參與公共空間治理，透過討論凝聚共識，提出改善建議。對公民自發行動，市府建設處長羅資政表達肯定，認為市民關心公共空間，是公民社會展現。市府推動公園改造，會辦說明會與民眾溝通。

昔日風景優美、充滿日治庭園氛圍小西湖水質混濁，缺乏生態美感，失去往日風華。記者魯永明／攝影
昔日風景優美、充滿日治庭園氛圍小西湖水質混濁，缺乏生態美感，失去往日風華。記者魯永明／攝影

嘉義市公民自主發起「百年嘉義公園集體會診」活動，上午發起人曾煥欽號召民眾走入公園，退休教師陳重德導覽解說，帶大家檢視陪伴嘉義人成長公園，透過公民討論為景觀與空間改善提建議，找回公園昔日榮景。記者魯永明／攝影
嘉義市公民自主發起「百年嘉義公園集體會診」活動，上午發起人曾煥欽號召民眾走入公園，退休教師陳重德導覽解說，帶大家檢視陪伴嘉義人成長公園，透過公民討論為景觀與空間改善提建議，找回公園昔日榮景。記者魯永明／攝影

過去展示阿里山小火車機關車頭區域，現改造兒童玩沙池，但現場仍遺留未拆除鐵軌。記者魯永明／攝影
過去展示阿里山小火車機關車頭區域，現改造兒童玩沙池，但現場仍遺留未拆除鐵軌。記者魯永明／攝影

嘉義 比利時 民進黨

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