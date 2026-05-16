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影／月桃故事館環教場域與庇護工場揭牌 月桃入菜創意料理賓客驚豔

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
月桃創意料理，與嘉縣竹崎鄉知名鄉村樓第三代總舖師陳冠志攜手，推出月桃入菜特色料理。記者魯永明／攝影
月桃創意料理，與嘉縣竹崎鄉知名鄉村樓第三代總舖師陳冠志攜手，推出月桃入菜特色料理。記者魯永明／攝影

嘉義觀光工廠月桃故事館，今天上午舉行環境教育場域暨庇護工場揭牌典禮，展現在地深耕12年轉型成果。活動結合環境教育、社會公益與在地文化，推出「月桃入菜」創意美食料理，讓現場賓客驚豔，食指大動、大飽口福，成為活動亮點。

月桃故事館董事長何勇魏投入月桃研發推廣，將鄉間常見的草本植物，轉化成具有經濟價值與養生特色的產品，發展成觀光工廠與環境教育基地，成功打造屬於嘉義的「月桃產業鏈」，75歲何勇魏活到老學到老，目前攻讀嘉大食科所博士，為利用開發月桃經濟價值，與農民契作5公頃。揭牌環境教育場域，主打永續循環與草本植物知識推廣，讓民眾認識月桃從種植、加工到產品開發過程；成立嘉市首座民營庇護工場，提供身心障礙者穩定工作機會，結合公益與地方產業發展，展現企業社會責任。

市長黃敏惠、副市長陳永豐、市長參選人張啓楷、「月桃爺爺」何勇魏、市議員張秀華、陳家平、環保局長孫意惇、勞青處長林家緯、建設處長羅資政、嘉大校長林翰謙等貴賓，共同出席揭牌，見證月桃故事館綠色教育及社會關懷邁入新的里程碑。

月桃創意料理，與嘉縣竹崎鄉知名鄉村樓第三代總舖師陳冠志攜手，推出月桃入菜特色料理，月桃龍膽石斑、蒸全雞、魚翅羹及台式風味小吃等，月桃清香融入傳統辦桌菜色，創造全新味蕾體驗，讓來賓品嘗後紛紛直呼「有創意又好吃」。故事館受理團體預訂餐、套餐，未來開發食用調理包。

何勇魏坦言，中小企業推動特色產業時不易，仰賴政府學術界支持。結合嘉大技術研發「月桃康普茶」，不僅是產官學合作典範，期望藉此尋根諸羅山文化。何勇魏預計3年內達成500萬元以上銷售額，將這款融入健康概念特色飲品推向市場，將嘉義打造為「月桃的故鄉」。

黃敏惠讚賞月桃故事館結合環境永續教育、社會福利場域，讓更多人看見在地產業創新能量。月桃故事館母公司華實興業公司從事洗沐與保養品代工，2014年轉型觀光工廠，如今再擴大結合環境教育場域與庇護工場社會公益，讓月桃從傳統植物蛻變為兼具文化、產業與環境永續價值「嘉義之光」。

月桃創意料理，與嘉縣竹崎鄉知名鄉村樓第三代總舖師陳冠志攜手，推出月桃入菜特色料理。記者魯永明／攝影
月桃創意料理，與嘉縣竹崎鄉知名鄉村樓第三代總舖師陳冠志攜手，推出月桃入菜特色料理。記者魯永明／攝影

月桃創意料理，與嘉縣竹崎鄉知名鄉村樓第三代總舖師陳冠志攜手，推出月桃入菜特色料理。記者魯永明／攝影
月桃創意料理，與嘉縣竹崎鄉知名鄉村樓第三代總舖師陳冠志攜手，推出月桃入菜特色料理。記者魯永明／攝影

月桃創意料理，與嘉縣竹崎鄉知名鄉村樓第三代總舖師陳冠志攜手，推出月桃入菜特色料理。記者魯永明／攝影
月桃創意料理，與嘉縣竹崎鄉知名鄉村樓第三代總舖師陳冠志攜手，推出月桃入菜特色料理。記者魯永明／攝影

月桃故事館董事長何勇魏投入月桃研發推廣，將鄉間常見的草本植物月桃，轉化成具有經濟價值與養生特色的產品，發展成觀光工廠與環境教育基地，成功打造屬於嘉義的「月桃產業鏈」。記者魯永明／攝影
月桃故事館董事長何勇魏投入月桃研發推廣，將鄉間常見的草本植物月桃，轉化成具有經濟價值與養生特色的產品，發展成觀光工廠與環境教育基地，成功打造屬於嘉義的「月桃產業鏈」。記者魯永明／攝影

嘉義市觀光工廠月桃故事館，上午舉行環境教育場域暨庇護工場揭牌典禮，展現在地深耕12年轉型成果。記者魯永明／攝影
嘉義市觀光工廠月桃故事館，上午舉行環境教育場域暨庇護工場揭牌典禮，展現在地深耕12年轉型成果。記者魯永明／攝影

月桃創意料理，與嘉縣竹崎鄉知名鄉村樓第三代總舖師陳冠志攜手，推出月桃入菜特色料理。記者魯永明／攝影
月桃創意料理，與嘉縣竹崎鄉知名鄉村樓第三代總舖師陳冠志攜手，推出月桃入菜特色料理。記者魯永明／攝影

嘉義市觀光工廠月桃故事館，上午舉行環境教育場域暨庇護工場揭牌典禮，展現在地深耕12年轉型成果。記者魯永明／攝影
嘉義市觀光工廠月桃故事館，上午舉行環境教育場域暨庇護工場揭牌典禮，展現在地深耕12年轉型成果。記者魯永明／攝影

嘉義市觀光工廠月桃故事館，上午舉行環境教育場域暨庇護工場揭牌典禮，展現在地深耕12年轉型成果。記者魯永明／攝影
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月桃創意料理，與嘉縣竹崎鄉知名鄉村樓第三代總舖師陳冠志攜手，推出月桃入菜特色料理。記者魯永明／攝影
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月桃故事館董事長何勇魏投入月桃研發推廣，將鄉間常見的草本植物月桃，轉化成具有經濟價值與養生特色的產品，發展成觀光工廠與環境教育基地，成功打造屬於嘉義的「月桃產業鏈」。記者魯永明／攝影
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嘉義 嘉大 觀光工廠

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