梅雨鋒面後文旦天牛羽化高峰 專家籲速設「產卵陷阱」

近日常下雨又放晴、天氣悶熱，台南區農業改良場表示，柑桔窄胸天牛常在這種天氣大量羽化、交配產卵，5月至6月又是繁殖高峰期，提醒種植文旦、白柚等芸香科果樹農民提早加強田間巡查，把握羽化初期關鍵時機防治，才能降低後續田間族群密度及危害。

柑桔窄胸天牛幼蟲長期棲息土壤中，主要取食文旦、白柚等芸香科果樹根系。當田間密度偏高時，會造成根部嚴重受損，影響植株水分及養分運輸，使果樹出現樹勢衰弱、葉片稀疏黃化、提早成熟、落果及產量下降等情形，嚴重時甚至導致植株死亡。

成蟲具有夜行性，羽化出土後會迅速進行交尾與產卵。雌蟲通常將卵產於樹幹裂縫、土壤縫隙、枯枝落葉中，也可飛行或爬行至枝幹隙縫處產卵，防治工作應於成蟲開始羽化時同步進行，才能有效阻斷其生活史。

台南農改場表示，柑桔窄胸天牛防治應以整合性管理方式降低田間密度，並透過捕捉成蟲及誘引雌蟲產卵等措施，減少下一世代族群延續。場方建議採行以下方式：

一、羽化期間應加強清除園區內枯枝落葉，不僅可移除藏匿其中卵粒，也能減少雌蟲產卵場所，降低田間蟲口密度。

二、可於羽化前，在田間設置兩塊平整且無裂縫、無變形的木板，利用木板重疊形成縫隙吸引雌蟲產卵。建議木板採斜靠樹幹方式擺設，每株果樹可設置3至5組，並以交叉及平均圍繞樹幹。

設置後應每周巡查並移除卵粒，持續至羽化期結束。也可利用報紙捲成條狀後環繞於文旦樹基部，雌蟲常會將卵產於報紙皺褶處，農友可每周更換報紙並移除附著卵粒，降低繁殖成功率。

三、成蟲羽化期間可利用白光省電燈泡夜間燈光誘殺，或於夜間巡園徒手捕捉成蟲，都有助降低田間族群數量。

柑桔窄胸天牛於夜間羽化交配。圖／台南農改場提供

柑桔窄胸天牛雌蟲將產卵管伸入木板縫隙中產卵。圖／台南農改場提供