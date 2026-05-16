快訊

網球／收網協訊息確定出戰金恩盃！謝淑薇：洛杉磯奧運「我來啦」

日本知名連鎖雜貨店「3COINS」要登陸台灣了 日期地點曝

115會考社會／圖表題占比超過5成！師評：難易適中 著重知識與經驗連結

聽新聞
0:00 / 0:00

「舉頭有神明、掘地有古蹟」台南博物館節熱鬧登場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南博物館節今登場為期兩天，集結行動攤車、Bingo闖關、DIY體驗與特色市集，首日即湧入大批遊客。圖／台南市政府提供
台南博物館節今登場為期兩天，集結行動攤車、Bingo闖關、DIY體驗與特色市集，首日即湧入大批遊客。圖／台南市政府提供

台南博物館節今天開幕，一連兩天在台南歷史館及延平郡王祠周邊展開，集結行動攤車、Bingo闖關、DIY體驗與特色市集，台南自2017年起響應5月18日世界博物館日，今年活動內容更勝以往，首日即湧入大批遊客，熱鬧非凡。

市長黃偉哲表示，人家常說台南「舉頭三尺有神明，掘地三尺有古蹟」，正代表了這座城市與歷史密不可分的關係，台南除擁有50多座傳統博物館，更包含21間獨具特色的「宮廟博物館」，這些宮廟珍藏的法器與神像，不僅在宗教發展史中舉足輕重，在廟方的妥善保存下，更讓民眾能在參拜之餘，同步細細品味宗教藝術之美。

黃偉哲說，台南兼具文化、宗教與美食之都的多元風貌，許多珍貴的出土古蹟皆移往博物館獲得妥善典藏，推薦全台遊客來到台南不只品嘗美食，更要走進各大博物館，透過館藏文物聆聽城市故事，來一趟深度的台南歷史之旅。

文化局表示，活動期間共有17間博物館以「博物館行動攤車」形式設攤，並結合「博物館Bingo連線」闖關遊戲，邀請大小朋友走逛探索；另有9間館舍推出特色DIY，如檜木玫瑰花、卑南族花環、立體颱風模型等，讓民眾透過動手體驗深入理解各館特色。活動現場每日限量發放1000張闖關賓果卡，完成2條連線即可兌換小禮物。此外，17日大埔福德祠也將在歷史館旁辦理捐血活動並提供精美贈品，邀請民眾挽袖獻愛心。

文化局指出，台南身為台灣第一座城市，今年適逢台南運河開通100周年，市府特別重新思考水路與城市、人群、產業及文化之間的連結。水承載著台南百年來的生活記憶與城市情感，台南市歷史館同步推出「水說府城－海風為序」特展，呼應運河百年的文化精神，透過水的視角重新閱讀台南，讓大眾看見這座城市如何因海而生、因水而興，並在歷史與當代之間持續展現文化韌性。

台南博物館節今登場為期兩天，集結行動攤車、Bingo闖關、DIY體驗與特色市集，首日即湧入大批遊客。圖／台南市政府提供
台南博物館節今登場為期兩天，集結行動攤車、Bingo闖關、DIY體驗與特色市集，首日即湧入大批遊客。圖／台南市政府提供

台南博物館節今登場為期兩天，集結行動攤車、Bingo闖關、DIY體驗與特色市集，首日即湧入大批遊客。圖／台南市政府提供
台南博物館節今登場為期兩天，集結行動攤車、Bingo闖關、DIY體驗與特色市集，首日即湧入大批遊客。圖／台南市政府提供

台南博物館節今登場為期兩天，集結行動攤車、Bingo闖關、DIY體驗與特色市集，首日即湧入大批遊客。圖／台南市政府提供
台南博物館節今登場為期兩天，集結行動攤車、Bingo闖關、DIY體驗與特色市集，首日即湧入大批遊客。圖／台南市政府提供

博物館 台南 黃偉哲

延伸閱讀

十三行博物館攜手韓國國立海洋博物館推出「阮ê海海人生」特展 潛入臺韓海女的藍色記憶

搶攻端午暑期商機！台南和逸推卡通主題餐、老爺行旅打造藝文饗宴

【人生急轉彎】林比比鳥／從科長到館長：黃瓊瑩的驚奇公務員之旅

藝師林貞鐃粧佛人生半世紀 成就府城工藝發展史

相關新聞

「舉頭有神明、掘地有古蹟」台南博物館節熱鬧登場

台南博物館節今天開幕，一連兩天在台南歷史館及延平郡王祠周邊展開，集結行動攤車、Bingo闖關、DIY體驗與特色市集，台南自2017年起響應5月18日世界博物館日，今年活動內容更勝以往，首日即湧入大批遊客，熱鬧非凡。

遠離城市光害體驗宇宙級浪漫 阿里山觀星體驗營5月18日開放報名

隨著都市光害日益嚴重，想在夜空看見滿天星斗已成奢侈享受。林保署嘉義分署與嘉義市天文協會攜手合作，將於今年7月至9月推出「森林追星趣」觀星生態體驗營，規畫4梯次限定行程，主打遠離光害包場夜間阿里山，解鎖深夜森林秘境。嘉義分署表示，活動將由專業導覽人員帶領，以深入淺出的方式介紹夏季星座與星空故事，即便是沒有觀星經驗的民眾也能輕鬆領略宇宙魅力。

小心荷包失血 嘉義市新增2處測速桿取締超速啟用執法期曝

嘉義地區駕駛人要注意了！近日有網友在地方臉書社群「嘉義爆料公社」貼文提醒，從嘉縣民雄往嘉市方向，忠孝路出現新的測速照相設備，提醒行經車輛注意限速50公里，以免「荷包大失血」，甚至面臨超速嚴重遭扣牌處分，引發不少網友討論。市警局交通隊表示，近期在嘉市完成2處固定式測速照相設備設置，分別位於忠孝路750之號、現代汽車展示中心前，以及東義路653號、接近盧山橋前路段，預計8月啟用執法取締。

端午節將近荔枝大減產 農業部公告嘉義縣啟動天然災害救助

端午節將近，應景水果荔枝因氣候異常嚴重減產。嘉義縣今年荔枝開花結果情況不佳，果園產量大幅下滑，農業部昨天公告嘉義縣符合農業天然災害現金救助標準，後天周一起至29日，受理農民向產地鄉鎮公所申報災損救助，減輕果農損失。

有「最富里」沒購物中心…南科經濟強 地方盼周邊機能快跟上

南科台南園區去年營業額穩居國內科學園區之首，帶動科技族群進駐，周邊善化區老化指數全市最低、蓮潭里更居全市「最富里」，但議員指善化、新市、安定區生活機能沒跟上，無購物中心或大型量販店，市府應加速招商，完善生活圈，否則會限制發展動能。

路寬不足…南科4期開發恐更塞 台南沙崙科學城拚增聯外道

高鐵台南站特定區獲政府挹注大量資源發展沙崙智慧科學城，帶動房市，但議員、居民憂心，目前主要聯外道路僅省道台八六線，且特區內社區大樓旁的道路大多僅八公尺寬，未來成大醫院陸續啟用、就業人口進駐絕對塞車；市府回應，會持續爭取中央經費改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。