「舉頭有神明、掘地有古蹟」台南博物館節熱鬧登場

台南博物館節今天開幕，一連兩天在台南歷史館及延平郡王祠周邊展開，集結行動攤車、Bingo闖關、DIY體驗與特色市集，台南自2017年起響應5月18日世界博物館日，今年活動內容更勝以往，首日即湧入大批遊客，熱鬧非凡。

市長黃偉哲表示，人家常說台南「舉頭三尺有神明，掘地三尺有古蹟」，正代表了這座城市與歷史密不可分的關係，台南除擁有50多座傳統博物館，更包含21間獨具特色的「宮廟博物館」，這些宮廟珍藏的法器與神像，不僅在宗教發展史中舉足輕重，在廟方的妥善保存下，更讓民眾能在參拜之餘，同步細細品味宗教藝術之美。

黃偉哲說，台南兼具文化、宗教與美食之都的多元風貌，許多珍貴的出土古蹟皆移往博物館獲得妥善典藏，推薦全台遊客來到台南不只品嘗美食，更要走進各大博物館，透過館藏文物聆聽城市故事，來一趟深度的台南歷史之旅。

文化局表示，活動期間共有17間博物館以「博物館行動攤車」形式設攤，並結合「博物館Bingo連線」闖關遊戲，邀請大小朋友走逛探索；另有9間館舍推出特色DIY，如檜木玫瑰花、卑南族花環、立體颱風模型等，讓民眾透過動手體驗深入理解各館特色。活動現場每日限量發放1000張闖關賓果卡，完成2條連線即可兌換小禮物。此外，17日大埔福德祠也將在歷史館旁辦理捐血活動並提供精美贈品，邀請民眾挽袖獻愛心。

文化局指出，台南身為台灣第一座城市，今年適逢台南運河開通100周年，市府特別重新思考水路與城市、人群、產業及文化之間的連結。水承載著台南百年來的生活記憶與城市情感，台南市歷史館同步推出「水說府城－海風為序」特展，呼應運河百年的文化精神，透過水的視角重新閱讀台南，讓大眾看見這座城市如何因海而生、因水而興，並在歷史與當代之間持續展現文化韌性。

台南博物館節今登場為期兩天，集結行動攤車、Bingo闖關、DIY體驗與特色市集，首日即湧入大批遊客。圖／台南市政府提供

台南博物館節今登場為期兩天，集結行動攤車、Bingo闖關、DIY體驗與特色市集，首日即湧入大批遊客。圖／台南市政府提供