遠離城市光害體驗宇宙級浪漫 阿里山觀星體驗營5月18日開放報名

隨著都市光害日益嚴重，想在夜空看見滿天星斗已成奢侈享受。林保署嘉義分署與嘉義市天文協會攜手合作，將於今年7月至9月推出「森林追星趣」觀星生態體驗營，規畫4梯次限定行程，主打遠離光害包場夜間阿里山，解鎖深夜森林秘境。嘉義分署表示，活動將由專業導覽人員帶領，以深入淺出的方式介紹夏季星座與星空故事，即便是沒有觀星經驗的民眾也能輕鬆領略宇宙魅力。

這次活動主打森林體驗與天文觀察雙重享受，結合夜間森林漫遊，帶領參與者感受山林夜晚的靜謐氛圍，在遠離城市光害的環境中，享受純淨無干擾的浪漫追星體驗，重新發現大自然的夜晚之美。

除了夜間觀星，白天行程也相當豐富，包含森林步道探訪、搭乘百年阿里山小火車賞日出等。在通過認證的在地導覽解說員導引下，能深度了解阿里山豐富的森林生態、百年林業文化以及居民的生活故事，堪稱高CP值的全包式深度體驗。

這場限定活動每人費用3300元，因名額有限，預計將吸引大名親子與銀髮族手刀瘋搶。活動將於5月18日上午9點開放報名，活動期間將乘坐電動遊園車往返園區主要地點，適合國小2年級以上民眾參加，簡章及日期可上報名網址查詢，或洽詢嘉義市天文協會。

感受山林夜晚的靜謐氛圍。圖／林保署嘉義分署提供