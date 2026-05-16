快訊

省錢看這！達人實測Agoda訂房5管道價格差很大 內行加碼1網站買貴退差價

哭喊「我要媽媽」惹鼻酸！FedEx前司機擄7歲女童性侵殺害 陪審團：必須死刑

擎天崗之亂…陸網友喊想看看台灣 網笑：「一炮而紅」原來這樣用

聽新聞
0:00 / 0:00

小心荷包失血 嘉義市新增2處測速桿取締超速啟用執法期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
近日有網友在地方臉書社群「嘉義爆料公社」貼文提醒，從嘉縣民雄往嘉市方向，忠孝路出現新的測速照相設備，提醒行經車輛注意限速50公里，以免「荷包大失血」，甚至面臨超速嚴重遭扣牌處分，引發網友討論。圖／取自嘉義爆料公社
近日有網友在地方臉書社群「嘉義爆料公社」貼文提醒，從嘉縣民雄往嘉市方向，忠孝路出現新的測速照相設備，提醒行經車輛注意限速50公里，以免「荷包大失血」，甚至面臨超速嚴重遭扣牌處分，引發網友討論。圖／取自嘉義爆料公社

嘉義地區駕駛人要注意了！近日有網友在地方臉書社群「嘉義爆料公社」貼文提醒，從嘉縣民雄往嘉市方向，忠孝路出現新的測速照相設備，提醒行經車輛注意限速50公里，以免「荷包大失血」，甚至面臨超速嚴重遭扣牌處分，引發不少網友討論。市警局交通隊表示，近期在嘉市完成2處固定式測速照相設備設置，分別位於忠孝路750之號、現代汽車展示中心前，以及東義路653號、接近盧山橋前路段，預計8月啟用執法取締。

對網友PO文內容，交通隊證實，忠孝路新增測速照相設備目前測試中，尚未啟用執法，民眾現階段經過不會被開罰，但警方提醒駕駛人仍應依規定減速慢行，遵守速限。交通隊表示，這2處會新增測速地點，因警方統計後當地超速多、交通事故頻傳路段預計8月啟動執法，增設科技執法取締設備，希望降低車速、減少事故發生。

警方指出，忠孝路為連接嘉縣民雄與嘉市重要幹道，車流量大，部分駕駛人深夜或離峰時段容易超速行駛；東義路鄰近山區聯外道路，也常有車輛車速過快情形，增加交通風險，因此列為優先設置測速設備地點。目前2處測速桿仍處於測試階段，預計6月完成驗收程序，7月發布執法公告，並依規定展開為期1個月宣導期，透過各種管道提醒駕駛人注意速限與行車安全。

警方表示，若進度順利，預計8月啟動執法取締，希望透過固定式測速設備，達到防制交通事故、降低傷亡風險目標。交通隊呼籲，用路人不要抱持僥倖心態，「測速不是為了開罰，而是希望大家養成安全駕駛習慣」，唯有減速慢行，才能真正保障自己與其他用路人的安全。

科技執法

延伸閱讀

15噸以上大貨車注意！淡江大橋假日禁行9小時 記得改道

淡江大橋通車後侯友宜指「機車部分有點混亂」 沒安全再美也沒意義

路殺頻傳 彰化八卦山水鹿增 擬族群移除

國道拖救車3特徵不可不知 高公局：務必索取這2張自保

相關新聞

小心荷包失血 嘉義市新增2處測速桿取締超速啟用執法期曝

嘉義地區駕駛人要注意了！近日有網友在地方臉書社群「嘉義爆料公社」貼文提醒，從嘉縣民雄往嘉市方向，忠孝路出現新的測速照相設備，提醒行經車輛注意限速50公里，以免「荷包大失血」，甚至面臨超速嚴重遭扣牌處分，引發不少網友討論。市警局交通隊表示，近期在嘉市完成2處固定式測速照相設備設置，分別位於忠孝路750之號、現代汽車展示中心前，以及東義路653號、接近盧山橋前路段，預計8月啟用執法取締。

端午節將近荔枝大減產 農業部公告嘉義縣啟動天然災害救助

端午節將近，應景水果荔枝因氣候異常嚴重減產。嘉義縣今年荔枝開花結果情況不佳，果園產量大幅下滑，農業部昨天公告嘉義縣符合農業天然災害現金救助標準，後天周一起至29日，受理農民向產地鄉鎮公所申報災損救助，減輕果農損失。

有「最富里」沒購物中心…南科經濟強 地方盼周邊機能快跟上

南科台南園區去年營業額穩居國內科學園區之首，帶動科技族群進駐，周邊善化區老化指數全市最低、蓮潭里更居全市「最富里」，但議員指善化、新市、安定區生活機能沒跟上，無購物中心或大型量販店，市府應加速招商，完善生活圈，否則會限制發展動能。

路寬不足…南科4期開發恐更塞 台南沙崙科學城拚增聯外道

高鐵台南站特定區獲政府挹注大量資源發展沙崙智慧科學城，帶動房市，但議員、居民憂心，目前主要聯外道路僅省道台八六線，且特區內社區大樓旁的道路大多僅八公尺寬，未來成大醫院陸續啟用、就業人口進駐絕對塞車；市府回應，會持續爭取中央經費改善。

站牌位置不當？公車急切阻車流 南市府檢討、促加強司機訓練

台南市發生公車靠站與連續切換車道不當駕駛，議員昨天質詢指永康三村國小附近曾有公車斜切停靠載客，占據整個車道，又連續切換車道進入左轉專用道，導致後方車流受阻增加交通風險，要求交通局檢討駕駛訓練及路線規畫；交通局表示會加強司機教育訓練，檢討站牌設置地點。

雲林表演廳導入「貝希斯坦」頂級名琴 首開先河

雲林表演廳今年初因防水工程、大廳電視牆、表演廳字幕機等設備增設閉館，近日工程完成，文化觀光處今開箱新購置的德國頂級手工鋼琴「貝希斯坦」，該琴市價近500萬元，雲林表演廳成為全台首間導入貝希斯坦的藝文場館。縣府也同時公布下半年節目，包含春河劇團、唐美雲歌仔戲團、果陀劇團、霹靂布袋戲等藝文團體都將有精彩演出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。