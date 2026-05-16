小心荷包失血 嘉義市新增2處測速桿取締超速啟用執法期曝

嘉義地區駕駛人要注意了！近日有網友在地方臉書社群「嘉義爆料公社」貼文提醒，從嘉縣民雄往嘉市方向，忠孝路出現新的測速照相設備，提醒行經車輛注意限速50公里，以免「荷包大失血」，甚至面臨超速嚴重遭扣牌處分，引發不少網友討論。市警局交通隊表示，近期在嘉市完成2處固定式測速照相設備設置，分別位於忠孝路750之號、現代汽車展示中心前，以及東義路653號、接近盧山橋前路段，預計8月啟用執法取締。

對網友PO文內容，交通隊證實，忠孝路新增測速照相設備目前測試中，尚未啟用執法，民眾現階段經過不會被開罰，但警方提醒駕駛人仍應依規定減速慢行，遵守速限。交通隊表示，這2處會新增測速地點，因警方統計後當地超速多、交通事故頻傳路段預計8月啟動執法，增設科技執法取締設備，希望降低車速、減少事故發生。

警方指出，忠孝路為連接嘉縣民雄與嘉市重要幹道，車流量大，部分駕駛人深夜或離峰時段容易超速行駛；東義路鄰近山區聯外道路，也常有車輛車速過快情形，增加交通風險，因此列為優先設置測速設備地點。目前2處測速桿仍處於測試階段，預計6月完成驗收程序，7月發布執法公告，並依規定展開為期1個月宣導期，透過各種管道提醒駕駛人注意速限與行車安全。

警方表示，若進度順利，預計8月啟動執法取締，希望透過固定式測速設備，達到防制交通事故、降低傷亡風險目標。交通隊呼籲，用路人不要抱持僥倖心態，「測速不是為了開罰，而是希望大家養成安全駕駛習慣」，唯有減速慢行，才能真正保障自己與其他用路人的安全。