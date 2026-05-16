端午節將近，應景水果荔枝因氣候異常嚴重減產。嘉義縣今年荔枝開花結果情況不佳，果園產量大幅下滑，農業部昨天公告嘉義縣符合農業天然災害現金救助標準，後天周一起至29日，受理農民向產地鄉鎮公所申報災損救助，減輕果農損失。

嘉縣荔枝產地集中山區中埔、番路、竹崎等梅山等鄉，縣府農業處指出，災損主因2月異常高溫，影響荔枝正常開花授粉，導致結果率偏低，經農改場專家勘查，確認達天然災害救助標準，報農業部啟動現金救助機制。申請資格須荔枝損害率達20%以上，其中產量最多的黑葉荔枝，每公頃救助6萬2千元；玉荷包、糯米荔枝及玫瑰紅等新品種，每公頃可獲10萬元救助。

除嘉縣公告救助，嘉市府近期也將邀農改場專家勘災救助。由於嘉義是黑葉荔枝重要產區，果農面臨收成銳減壓力，市場供應量恐不如往年，消費者今年想大啖荔枝，價格與數量都可能受到影響。嘉市後庄里圓林仔社區2棵百年「荔枝王」，難逃氣候衝擊。黑葉老荔枝樹往年結實纍纍，今年明顯稀疏，荔枝樹主人紀坤良無奈表示，花期遭遇高溫與乾旱，缺乏降雨，加上開花環境不佳，導致結果率大幅下降，整體產量至少減少3成以上。

嘉義農試分所表示，近年極端氣候明顯，荔枝除面臨高溫乾旱問題，春夏交替易發生荔枝椿象、炭疽病等病蟲害，造成產量逐年下滑、收成不穩。為協助農民提升栽培管理能力，推動韌性調適管理措施，上個月辦觀摩會，希望降低極端氣候衝擊，協助果農穩定生產。

端午節將近荔枝大減產，農業部公告嘉義縣啟動天然災害救助。圖／嘉縣府提供