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站牌位置不當？公車急切阻車流 南市府檢討、促加強司機訓練

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市議員周嘉韋在永康區三村國小附近遇到公車不當靠站及變換車道。圖／周嘉韋提供
台南市議員周嘉韋在永康區三村國小附近遇到公車不當靠站及變換車道。圖／周嘉韋提供

台南市發生公車靠站與連續切換車道不當駕駛，議員昨天質詢指永康三村國小附近曾有公車斜切停靠載客，占據整個車道，又連續切換車道進入左轉專用道，導致後方車流受阻增加交通風險，要求交通局檢討駕駛訓練及路線規畫；交通局表示會加強司機教育訓練，檢討站牌設置地點。

議員周嘉韋質詢播放畫面指出，公車原先均停靠最外側車道供乘客上下車，但車輛起步後，須於短距離內連續跨越多個車道，才能切入左轉專用道，導致整體車流受到影響。這顯示兩個問題，第一是公車駕駛教育訓練問題，第二是路線與站牌規畫有問題，「司機才須在短短幾十公尺內連切車道」。

交通局長王銘德回應，大眾運輸車輛載客量大，對交通影響高，市府將要求客運業加強駕駛員教育訓練與駕駛行為管理，提升行車安全。駕駛人行車行為與車流安全息息相關，會持續督導業者，強化內部管理及教育訓練機制。

針對路線與站牌規畫問題，王銘德說，該路段主要問題可能與站牌設置位置距離路口過近，導致公車停靠後需立即變換車道左轉。但他坦言，站牌設置往往涉及居民、店家及周邊交通需求協調，調整過程複雜，後續將檢視現場條件，研議是否有調整站牌位置空間，降低交通衝突風險。

車道 公車 台南

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