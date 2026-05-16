站牌位置不當？公車急切阻車流 南市府檢討、促加強司機訓練

台南市發生公車靠站與連續切換車道不當駕駛，議員昨天質詢指永康三村國小附近曾有公車斜切停靠載客，占據整個車道，又連續切換車道進入左轉專用道，導致後方車流受阻增加交通風險，要求交通局檢討駕駛訓練及路線規畫；交通局表示會加強司機教育訓練，檢討站牌設置地點。

議員周嘉韋質詢播放畫面指出，公車原先均停靠最外側車道供乘客上下車，但車輛起步後，須於短距離內連續跨越多個車道，才能切入左轉專用道，導致整體車流受到影響。這顯示兩個問題，第一是公車駕駛教育訓練問題，第二是路線與站牌規畫有問題，「司機才須在短短幾十公尺內連切車道」。

交通局長王銘德回應，大眾運輸車輛載客量大，對交通影響高，市府將要求客運業加強駕駛員教育訓練與駕駛行為管理，提升行車安全。駕駛人行車行為與車流安全息息相關，會持續督導業者，強化內部管理及教育訓練機制。

針對路線與站牌規畫問題，王銘德說，該路段主要問題可能與站牌設置位置距離路口過近，導致公車停靠後需立即變換車道左轉。但他坦言，站牌設置往往涉及居民、店家及周邊交通需求協調，調整過程複雜，後續將檢視現場條件，研議是否有調整站牌位置空間，降低交通衝突風險。