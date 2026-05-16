路寬不足…南科4期開發恐更塞 台南沙崙科學城拚增聯外道

高鐵台南站特定區獲政府挹注大量資源發展沙崙智慧科學城，帶動房市，但議員、居民憂心，目前主要聯外道路僅省道台八六線，且特區內社區大樓旁的道路大多僅八公尺寬，未來成大醫院陸續啟用、就業人口進駐絕對塞車；市府回應，會持續爭取中央經費改善。

台南今年第一季建物買賣移轉數量，歸仁區六百多棟居全市之冠，多數在南歸仁地區，尤其高鐵站旁沙崙綠能科學城受中央重視，即便南科四期還沒進入實質開發階段，周遭可開發土地多早被買光。

高鐵台南站附近新建築大樓不斷增加，有社區入住率約五成。當地居民憂心，特定區道路寬度不足，像緊鄰住宅大樓的高發二路、高發三路、歸仁五路、歸仁九路、歸仁十一路等，雙向僅一個約八公尺寬的車道，遇上慢車無法超車。而南科四期、成大醫院及醫療園區若開發完畢，車流勢必大增。

當地議員陳皇宇指出，高鐵特定區是分階段開發，不像南科初期能一次取得大片土地、連同聯外道路交通整體規畫，高鐵站附近交通狀況是因土地徵收時某些情況造成。另，前年台灣燈會期間，大量車輛就塞在台八六線，未來開發南科四期，塞車恐成夢魘，市府短期應針對人口密集區狹小道路改善，包括移除中央分隔島，增加兩側路寬。

南市工務局表示，因應沙崙智慧科學城長期發展需求，台八六線規畫新的聯絡道及將下方兩側道路拓寬為雙線道，都需中央協助，市府會結合民代持續向中央爭取。