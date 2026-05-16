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有「最富里」沒購物中心…南科經濟強 地方盼周邊機能快跟上

聯合報／ 記者周宗禎謝進盛萬于甄吳淑玲／台南報導
台南善化區生活機能趕不上南科高速發展，為不少外地來的住民詬病，圖為善化夜市人流。記者謝進盛／攝影
台南善化區生活機能趕不上南科高速發展，為不少外地來的住民詬病，圖為善化夜市人流。記者謝進盛／攝影

南科台南園區去年營業額穩居國內科學園區之首，帶動科技族群進駐，周邊善化區老化指數全市最低、蓮潭里更居全市「最富里」，但議員指善化、新市、安定區生活機能沒跟上，無購物中心或大型量販店，市府應加速招商，完善生活圈，否則會限制發展動能。

市府表示，十一日動工的南科特定區Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｎ、Ｏ區段徵收案，將開發三七五點二二公頃，橫跨善化、新市與安定區，完成後可提供「產業支援服務區」與「優質生活服務區」土地，大幅提升當地生活機能。

副議長林志展指聯徵中心資料顯示，善化蓮潭里平均綜合所得二三四點五萬元，奪南市最富里，東關里也以一五三點九萬元位居第四，而善化○到十四歲人口占比高達百分之十五點五一，全市最高；老年人口占百分之十七點一，老化指數為之一一○點二，則是全市最低。

以前很多南科工程師晚上回台南市區住，如今愈來愈多人覺得「時間比距離更值錢」，選擇落腳園區周邊，下班後卻面臨很現實的生活困境，「錢包滿了想住好一點，區域機能卻沒跟上」。

他說，商業設施是帶動地方經濟、就業動能的關鍵，市府應積極招商大型量販。目前南科特定區Ａ、Ｂ等七區粗估住宅區與商業區一五九公頃，是地方幾十年來發展最大契機。

世居當地的安定區安加里長王安翔說，南科特定區橫跨三個行政區，但長期以來重大建設多集中在善化、新市，安定彷彿「被消失」，盼這次大面積開發，帶動地方蛻變，社宅部分也要及早因應。不少網友則反映，「南科人寧願買永康或安南」、「北外環蓋好就不需住南科，住市區就好」。

有建商指出，過去當地生活機能不足，不少科技族群選擇往舊南市區購屋，現在「就近居住」趨勢逐漸形成，若生活機能與住宅品質未能同步提升，恐將制約區域發展動能。

在南科帶動下，善化區人口快速成長，蓮潭里更吸引高科技人口進駐，居全市「最富里」。本報資料照片
在南科帶動下，善化區人口快速成長，蓮潭里更吸引高科技人口進駐，居全市「最富里」。本報資料照片

林志展 南科 台南 購物 量販店

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