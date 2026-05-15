雲林表演廳導入「貝希斯坦」頂級名琴 首開先河

雲林表演廳今年初因防水工程、大廳電視牆、表演廳字幕機等設備增設閉館，近日工程完成，文化觀光處今開箱新購置的德國頂級手工鋼琴「貝希斯坦」，該琴市價近500萬元，雲林表演廳成為全台首間導入貝希斯坦的藝文場館。縣府也同時公布下半年節目，包含春河劇團、唐美雲歌仔戲團、果陀劇團、霹靂布袋戲等藝文團體都將有精彩演出。

雲林表演廳今啟用全新購入的世界頂級「貝希斯坦（C. Bechstein）」鋼琴，成為全台首間導入該琴的藝文場館，該琴是鋼琴家李斯特指定用琴，與史坦威（Steinway & Sons）等齊名，以細膩音色層次、精準機械結構與穩定演奏表現著稱，雲林表演廳也成為提供貝希斯坦與史坦威鋼琴雙名琴規格的藝文場館，讓觀眾享有更精緻的藝術體驗。

縣長張麗善表示，雲林縣近年持續在節目策畫與硬體服務上同步提升，早已不再是文化沙漠，今年下半年的藝文重點節目，透過票選方式傾聽民意，更貼近觀眾需求，包含春河劇團「老闆來碗陽春麵」、韓國舞台劇「6點下班」、唐美雲歌仔戲團「龍鳳情緣」、果陀劇團「我在詐騙公司上班」、霹靂布袋戲「Piligile奇遇記」、FOCASA馬戲團「幾米男孩的100次勇敢」、風神寶寶兒童劇團「王船精靈大冒險」，兼具藝術性與娛樂性。

文化觀光處長謝明璇表示，雲林表演廳今年下半年共推出48檔節目，兼顧不同年齡層觀眾需求，同時配合文化部青年席位計畫提供優惠票價，鼓勵年輕族群走入劇場，培養長期藝文欣賞習慣。

今日記者會上也頒發感謝狀給長期支持雲林藝文發展的豐泰文教基金會、福德巧新社會福利慈善基金會及公益信託鈺齊國際慈善公益基金會代表，並由張麗善授證給6組傑出演藝團隊，包括雲林愛樂室內合唱團、太日樂集、吳萬響掌中劇團、黃世志電視木偶劇團、溯．舞蹈劇場及今日掌中劇團，同時將雲林表演廳退役平台鋼琴贈予鎮西國小，盼音樂教育在校園中持續發揚與傳承。

雲林表演廳今年初因防水工程、大廳電視牆、表演廳字幕機等設備增設閉館，近日工程完成，縣府今開箱新購置的德國頂級手工鋼琴「貝希斯坦」，並公布下半年表演節目。記者陳雅玲／攝影

雲林表演廳今年初因防水工程、大廳電視牆、表演廳字幕機等設備增設閉館，近日工程完成，文化觀光處今開箱新購置的德國頂級手工鋼琴「貝希斯坦」。記者陳雅玲／攝影