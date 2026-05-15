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承億集團創辦人戴俊郎猝逝 家屬低調治喪不公祭藝術節今如期開幕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
承億集團痛失創辦人，集團營運正常。原定今天登場的「2026承億亞灣藝術節」，上午如期在高雄承億酒店25樓閱讀廣場揭幕，由新任董事長戴淑玲主持開幕。圖／承億集團提供
承億集團痛失創辦人，集團營運正常。原定今天登場的「2026承億亞灣藝術節」，上午如期在高雄承億酒店25樓閱讀廣場揭幕，由新任董事長戴淑玲主持開幕。圖／承億集團提供

嘉義知名企業承億集團創辦人戴俊郎日猝逝，集團啟動人事改組，由戴俊郎姊姊戴淑玲接任董事長，家屬決定24日舉行家祭告別式，不辦公祭。即日起每天上午10時到下午2時，開放各界弔唁，一同陪伴戴董走完人生最後一程。

靈堂地點在嘉義縣水上鄉南鄉村牛稠埔80之6號，十方福報生命紀念園區20紫宸廳，開放各界弔唁到23日，家屬婉謝各式花禮、花籃與致贈，敬請見諒。家屬感謝各界關心慰問，從簡處理後事，希望外界給家屬空間。

承億集團痛失創辦人，集團營運正常。原定今天登場的「2026承億亞灣藝術節」，上午如期在高雄承億酒店25樓閱讀廣場揭幕，由新任董事長戴淑玲主持開幕。活動開始前，戴淑玲帶領現場來賓默哀1分鐘，向創辦人戴俊郎致敬，現場氣氛莊重哀戚。她致詞表示，集團近年持續深耕藝術領域，源自創辦人戴俊郎長年對文化與藝術的熱愛與支持。

戴淑玲指出，戴俊郎始終相信，藝術不應只停留在展館，而是應該真正走進民眾日常生活，這也是承億集團多年來持續以飯店空間作為藝術平台重要理念，希望透過藝術節與展覽，讓更多新銳創作者被看見，也讓更多人找到接觸藝術、理解藝術的入口。面對創辦人突然離世，承億集團內部雖瀰漫不捨氛圍，但仍決定延續戴俊郎生前推動文化藝術理念，原訂藝術節活動持續推進，盼以行動延續創辦人精神與理想。

承億集團痛失創辦人，集團營運正常。原定今天登場的「2026承億亞灣藝術節」，上午如期在高雄承億酒店25樓閱讀廣場揭幕，由新任董事長戴淑玲主持開幕。圖／承億集團提供
承億集團痛失創辦人，集團營運正常。原定今天登場的「2026承億亞灣藝術節」，上午如期在高雄承億酒店25樓閱讀廣場揭幕，由新任董事長戴淑玲主持開幕。圖／承億集團提供

承億集團痛失創辦人，集團營運正常。原定今天登場的「2026承億亞灣藝術節」，上午如期在高雄承億酒店25樓閱讀廣場揭幕，由新任董事長戴淑玲主持開幕。圖／承億集團提供
承億集團痛失創辦人，集團營運正常。原定今天登場的「2026承億亞灣藝術節」，上午如期在高雄承億酒店25樓閱讀廣場揭幕，由新任董事長戴淑玲主持開幕。圖／承億集團提供

承億集團痛失創辦人，集團營運正常。原定今天登場的「2026承億亞灣藝術節」，上午如期在高雄承億酒店25樓閱讀廣場揭幕，由新任董事長戴淑玲主持開幕。圖／承億集團提供
承億集團痛失創辦人，集團營運正常。原定今天登場的「2026承億亞灣藝術節」，上午如期在高雄承億酒店25樓閱讀廣場揭幕，由新任董事長戴淑玲主持開幕。圖／承億集團提供

承億集團痛失創辦人，集團營運正常。原定今天登場的「2026承億亞灣藝術節」，上午如期在高雄承億酒店25樓閱讀廣場揭幕，由新任董事長戴淑玲主持開幕。圖／承億集團提供
承億集團痛失創辦人，集團營運正常。原定今天登場的「2026承億亞灣藝術節」，上午如期在高雄承億酒店25樓閱讀廣場揭幕，由新任董事長戴淑玲主持開幕。圖／承億集團提供

承億集團痛失創辦人，集團營運正常。原定今天登場的「2026承億亞灣藝術節」，上午如期在高雄承億酒店25樓閱讀廣場揭幕，由新任董事長戴淑玲主持開幕。圖／承億集團提供
承億集團痛失創辦人，集團營運正常。原定今天登場的「2026承億亞灣藝術節」，上午如期在高雄承億酒店25樓閱讀廣場揭幕，由新任董事長戴淑玲主持開幕。圖／承億集團提供

戴淑玲 嘉義

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