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亞太棒球村議員批「大型積水容器」動線像密室逃脫 市府：已改善

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市亞太棒球訓練中心成棒主球場。圖／台南市政府提供
台南市亞太棒球訓練中心成棒主球場。圖／台南市政府提供

台南議員周嘉韋今市政總質詢針對亞太棒球村使用安全、排水設計及動線規劃提出質疑，指出球場啟用後陸續出現積水、動線壅塞及防滑不足等問題，甚至被外界戲稱為「大型積水容器」，質疑排水設計是否存在問題，球場動線混亂，「滿場時人根本走不出去」要求市府全面檢討並落實改善。

對此，市府體育局表示，相關積水問題在隔日已完成改善，是因降雨導致內野紅土流失，之後淤積在排水孔道，造成宣洩不順，目前已完成清理作業，後續也已要求廠商加強定期巡檢與清理作業，尤其在賽事前及雨天期間，須提前檢查排水系統與相關設施。

周嘉韋也指出，球場滿場時曾出現觀眾動線壅塞情況，橫向通道空間不足，甚至一度需以圍設方式調整走道配置，後續又以布幕遮擋部分區域進行改善，質疑「設計時有無考量觀眾進出動線？」球場樓梯防滑條在雨天時容易濕滑，已有民眾跌倒，尤其長者與孩童使用上更具風險，要求全面檢討公共安全設施。

周嘉韋更以「塔克拉瑪干沙漠」比喻球場動線問題，有如「密室逃脫」，也質疑亞太棒球村曾獲公共工程金質獎肯定，評語中更提及「高效排水系統」、「棒球與建築專業整合」，但實際啟用後卻出現諸多問題，令人質疑工程品質與驗收機制。

體育局回應表示，部分濕滑情況與民眾穿著拖鞋進場及防滑條材質有關，目前已完成相關改善，未來也將持續進行定期維護與檢查。

體育局強調，亞太棒球村為國際等級球場，市府相當重視後續優化工作，因此並未急於委外，而是希望先逐步改善缺失後再完整啟用。

市長黃偉哲表示，球場啟用前已有邀請中華職棒聯盟、球團及專家學者參與檢視，但實際使用後仍出現部分需改善事項，市府會持續進行優化。

市府強調，包括球員防護墊、安全設施、觀眾動線及排水系統等問題，目前均已陸續改善，未來也將持續加強巡檢與維護，確保球場符合國際賽事與公共安全需求。

周嘉韋表示，亞太棒球村未來不僅供職棒使用，也可能舉辦國際賽事及基層棒球活動，若因設施問題造成球員或孩童受傷，將嚴重影響台南市形象，呼籲市府務必正視並徹底改善。

台南市議員周嘉韋今在市政總質詢，批亞太棒球場設計缺失，導致「危機四伏」。記者吳淑玲／翻攝　
台南市議員周嘉韋今在市政總質詢，批亞太棒球場設計缺失，導致「危機四伏」。記者吳淑玲／翻攝　

台南市議員周嘉韋今在市政總質詢批亞太棒球場排水缺失。記者吳淑玲／翻攝　
台南市議員周嘉韋今在市政總質詢批亞太棒球場排水缺失。記者吳淑玲／翻攝　

台南市議員周嘉韋今在市政總質詢，批亞太棒球場動線混亂，「滿場時人根本走不出去」</p><!--12--><p> 。記者吳淑玲／翻攝　
台南市議員周嘉韋今在市政總質詢，批亞太棒球場動線混亂，「滿場時人根本走不出去」

。記者吳淑玲／翻攝　

台南 議員 亞太棒球村

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