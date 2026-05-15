曾是舉重國手！嘉義女師減重手術送命 體重飆到167公斤原因曝

嘉義一名53歲沈姓女子為了參加女兒畢業典禮，上月到高雄接受減重手術不幸身亡，沈女過去曾是舉重國手，需要維持一定的體重，退役後體重飆到167公斤，女兒說，媽媽體重增加並非外界猜測的心理因素，而是許多退役運動員常見狀況。

沈姓女子是舉重選手出身，退役後取得碩士資格，並獲聘在嘉義新港國中擔任體育老師，為了6月參加女兒畢業典禮，並健康控制體重，決定接受減重手術。

沈女女兒在Threads發文表示，媽媽因舉重訓練，長期需要維持一定體重與高熱量攝取，退役後雖停止高強度訓練，但飲食與身體代謝習慣未能同步調整，加上肌肉量流失、基礎代謝下降，才會導致體重逐漸上升。

她也說到，舉重選手因擁有大量肌肉，平時基礎代謝率高，但停止訓練後，肌肉會逐漸流失，能量消耗減少，若仍維持過去飲食習慣，多餘熱量便容易轉化成脂肪，形成肌肉減少、脂肪增加的體態變化，退役國手體重增加是正常現象，並非心理因素。

沈女身高158公分、體重約167公斤，4月21日接受胃繞道減重手術，術中疑因腹腔出血，導致敗血症性休克、多重器官衰竭，於4月24日不幸死亡，家屬質疑醫療過程涉及疏失。涉案醫師宋天洲表示，腹腔鏡手術本身存在風險，當下也有立即止血與搶救，否認有疏失。

去年宋天洲曾替一名BMI僅24.5的31歲女子，進行腹腔鏡胃袖狀切除術併雙通道小腸吻合手術，卻造成女子術後營養不良，瘦到只剩37公斤，遭醫懲會認定過度醫療停業4個月，今年2月底衛生局准許復業，復業才兩個多月，不料又捲入醫療糾紛，病患因大出血搶救無效死亡。