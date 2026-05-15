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創世嘉義新院上梁籌建進度僅4成 下周日公益園遊會助植物人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
創世基金會嘉義新院籌建工程上午11時舉行上梁儀式，24日舉辦「築院+1」公益園遊會。圖／創世基金會提供
創世基金會嘉義新院籌建工程上午11時舉行上梁儀式，24日舉辦「築院+1」公益園遊會。圖／創世基金會提供

創世基金會嘉義新院籌建工程迎來重要里程碑，象徵主體結構完成的「上梁儀式」，上午11時吉時隆重舉行，由鈺通營造董事長黃國芳與創世基金會董事會辦公室副秘書長李月雲共同主持祈福，祈求工程後續施工平安順利。隨著建築正式封頂，創世也宣布24日舉辦「築院+1」公益園遊會，希望集結社會愛心，持續推動嘉義新院籌建計畫。

創世基金會指出，目前嘉義新院雖已完成主體工程，但整體籌建經費募集進度僅達4成，接下來還有室內裝修、照護設備與醫療設施等龐大支出待完成。基金會呼籲社會各界持續響應「愛+（嘉）1（義）」行動，協助打造植物人安心安養的專業照護空間，減輕家庭長期照顧壓力。

創世表示，1986年成立以來，已協助近2萬個植物人家庭，提供安養照護與到宅服務，長年陪伴許多陷入困境的家庭度過難關。此次「築院+1」公益園遊會，所得將作為嘉義新院籌建及植物人常年服務經費。

園遊會活動內容豐富，包括人氣角色「好想兔」、國軍寶寶、在地樂團演出及親子互動活動等，現場預計設置90個愛心攤位，邀請民眾透過認助攤位、購買園遊券或捐贈物資等方式響應公益。主辦單位表示，即日起可至創世、大九九大賣場及嘉義郵局56處據點預訂園遊券，早鳥預購滿額另有贈禮，每張園遊券還可參加摸彩，有機會抽中iPhone等多項獎品。相關資訊可洽創世基金會嘉義院，或至「創世基金會嘉義院」臉書粉絲專頁查詢。

創世基金會嘉義新院籌建工程上午11時舉行上梁儀式，24日舉辦「築院+1」公益園遊會。圖／創世基金會提供
創世基金會嘉義新院籌建工程上午11時舉行上梁儀式，24日舉辦「築院+1」公益園遊會。圖／創世基金會提供

創世基金會嘉義新院籌建工程上午11時舉行上梁儀式，由鈺通營造董事長黃國芳與創世基金會董事會辦公室副秘書長李月雲共同主持祈福，祈求工程後續施工平安順利。圖／創世基金會提供
創世基金會嘉義新院籌建工程上午11時舉行上梁儀式，由鈺通營造董事長黃國芳與創世基金會董事會辦公室副秘書長李月雲共同主持祈福，祈求工程後續施工平安順利。圖／創世基金會提供

創世基金會嘉義新院籌建工程上午11時舉行上梁儀式，由鈺通營造董事長黃國芳與創世基金會董事會辦公室副秘書長李月雲共同主持祈福，祈求工程後續施工平安順利。圖／創世基金會提供
創世基金會嘉義新院籌建工程上午11時舉行上梁儀式，由鈺通營造董事長黃國芳與創世基金會董事會辦公室副秘書長李月雲共同主持祈福，祈求工程後續施工平安順利。圖／創世基金會提供

嘉義 創世基金會 植物人

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