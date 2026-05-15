台61線南延路線選「跨安平港」方案 公路局：持續納入評估

台61線目前通車終點位於台南市七股十份交流道，與市道173線銜接，往南延伸跨越曾文溪橋正積極施工中。台61線南延至高雄地區可行性評估行政院於2026年4月10日核定可行性評估。目前公路局已於4月積極開展綜合規劃及環評作業發包作業，預計8月啟動相關工作。

台61線（西濱快速道路）延伸路線，成為台南市議會總質關注焦點，議員指市民支持「A3-1方案」跨安平港，能有效串聯安平港、帶動南區產業發展，並串連觀光動線，對地方整體的發展效益最高。台南市長黃偉哲表態支持，安平跨港路線雖然經費較高，但相較之下對既有交通衝擊較小，整體效益也較高，市府對此持正面態度。

公路局表示，有關安平港路廊跨港方案將持續納入評估，並將積極與地方政府取得共識，趕辦相關作業，並以分段併行方式同步辦理，以縮短整體建設期程，期能早日發揮效益，提供地方更便捷之交通服務。

交通部公路局為完善西部高快速路網，延續台61線建設擴大服務範圍，改善西側濱海地區交通狀況，建構台南與高雄兩大都會區間更完整的交通骨幹，本計畫路廊規劃因受限於濱海沿線濕地、國家公園生態保育區、史蹟保存區、港口開發及用地取得等議題，路廊規劃以迴避生態敏感區、減少私地取得、建物拆遷及降低對現況交通衝擊等原則評估。

可行性評估階段規劃採雙向4車道配置，全長約48公里，設置7處地區型交流道、1處系統型交流道，經費約1200億元，以服務台南安南、安平、南區及高雄茄萣、永安、彌陀、梓官等地區，期以健全高快速路網、串聯濱海地區休閒觀光產業、服務港口及各產業園區，以分流紓解國道交通壅塞及回應地方改善交通建設期待。