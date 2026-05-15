文化路夜市自治會陳抗爆爭議 嘉市議員轟警方違法架離副議長拍桌聲援

嘉義市文化路夜市爆發攤商衝突及警方執法爭議，文化路暨蘭井街設攤自治會3月18日上午由議員黃敏修陪同到市府陳情，黃敏修上午質詢痛批警局長陳明志，指責局長隨行秘書邱國揚強制架押離開陳情現場，違反執法比例原則及警察職權行使法，涉嫌強制罪，要求陳明志道歉，副議長張榮藏拍桌聲援黃敏修，痛批警方危機處理不及格。

邱國揚說，當天只是摟著議員離場，希望他冷靜，沒使用強制力。陳明志表示，警方當天執勤符合比例原則，員警未使用強制力，會檢討勤務過程，並依議員要求，在一周內提出書面檢討報告回覆議員。

黃敏修指出，自治會當天只是和平請願、遞交陳情書，事前知會警察局，現場無暴力衝撞、攻擊或大聲叫囂，但警方卻出動逾百名員警在市府外層層阻擋。他質疑，警方未依程序舉牌警告，也未依法說明驅離理由，就直接將他架離現場，已明顯侵害人民和平請願權。

黃敏修播放當天蒐證錄影陳抗影片，強調自己與自治會成員平和請願訴求，警方卻將人民「當洪水猛獸」。他點名警局長室秘書邱國揚，質疑當天未穿制服、未戴識別證，憑什麼身分執法架押他離開，行為違法違背比例原則，恐涉妨害自由強制罪嫌。

除警民衝突爭議，黃敏修也將矛頭指向市府攤販管理，批嘉市至今未訂攤販管理自治條例，要求建設處比照其他縣市，建立明確攤販管理制度。他批市府攤販管理，不允許其他攤販組織成立，造成圈地、世襲經營現象，導致攤商間衝突不斷。

建設處長羅資政答詢，文化路攤販衝突進入司法程序，市府立場暴力零容忍，嚴厲譴責暴力，市府依「嘉義市攤販集中場區段暨自治會設置辦法」管理，各區段原則上只能成立一個自治會，負責營運與秩序管理。

羅資政指出，攤販會員資格取得異動，都須依自治會經核備的章程與規約辦理，市府會持續督促自治會善盡管理責任。若自治會未妥善執行管理，市府將要求限期改善，持續維護商圈秩序與市民權益。

嘉義市議員黃敏修（右）質詢建設處長羅資政。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員黃敏修（右）質詢警局長陳明志（左二）隨行秘書邱國揚（左）。記者魯永明／翻攝