快訊

平價幼兒園全台58區不足 專家喊話：別再只拚數量

「美不需要荷莫茲開放 中國更依賴這條航道」川普一句話刺激油價上漲

又一個短命首相？英國逼宮施凱爾提前下台

聽新聞
0:00 / 0:00

陽光郊遊社串聯休閒農業區 翁章梁陪學童認識淺山動物

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣陽光郊遊社串聯休閒農業區，縣長翁章梁今天陪學童讀繪本認識淺山動物。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣陽光郊遊社串聯休閒農業區，縣長翁章梁今天陪學童讀繪本認識淺山動物。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣休閒農業區品牌「嘉義縣陽光郊遊社」整合茶山、南笨港、瑞峰太和3大休閒農業區資源，今年首度攜手農村發展及水土保持署、統一超商好鄰居文教基金會，推動好鄰居閱讀永續同樂會活動，縣長翁章梁今天帶著學童一起看繪本，介紹農村文化與淺山生態。

翁章梁說，「歡迎光臨！淺山動物聊天室」繪本介紹12種淺山物種，包括嘉義縣三大休閒農業區代表物種山麻雀、山窗螢及諸羅樹蛙，透過閱讀體驗與食農教育，讓孩子在故事中理解自然生態與農村文化連結，感受產地到餐桌過程，培養尊重土地與友善環境觀念。

嘉義縣陽光郊遊社介紹，南笨港休閒農業區擁有著名交趾陶與剪黏文化，耕作環境無毒友善，是諸羅樹蛙重要棲地；茶山休閒農業區生態有水火同源景觀、特色部落食材，帶領遊客體驗原民食育文化；瑞峰太和休閒農業區以高山茶園景觀聞名，也是保育類山麻雀重要棲地。

農業處表示，即日起至5月31日推出闖關挑戰賽，可至三大休閒農業區掃描QR Code參加抽獎，同時也可在全台7-ELEVEN門市ibon免費下載中文、英文、越南文及印尼語繪本，列印代碼01C2026201至01C2026204，動物棲地配對DIY遊戲列印代碼01C2026101。

嘉義縣陽光郊遊社今年首度攜手農村發展及水土保持署、統一超商好鄰居文教基金會，出版兒童繪本介紹淺山生態。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣陽光郊遊社今年首度攜手農村發展及水土保持署、統一超商好鄰居文教基金會，出版兒童繪本介紹淺山生態。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣陽光郊遊社串聯休閒農業區，縣長翁章梁今天陪學童讀繪本認識淺山動物。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣陽光郊遊社串聯休閒農業區，縣長翁章梁今天陪學童讀繪本認識淺山動物。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁

延伸閱讀

家樂福文教基金會30週年5/22–24藝術季登場 「改變有我 藝起回家」共創永續盛會

日月光環基會串聯山海生態　從大雪山到頭城農場打造台灣永續綠網

大雪山夜觀「三寶」 講師帶你尋訪白面鼯鼠、野山羊、山羌

「宜！蘭人市集-舊匠開市」50家青創品牌 匠師與職人新舊共融

相關新聞

南科奇美醫院挖到「史前遺址」停工恐拖延進度 文化局給答案

奇美醫院斥資逾30億元興建南科奇美醫院，今年3月25日開挖地下室時，發現史前文化遺留、灰坑及大量陶片，因基地鄰近早年發現的「石頭埔遺址」，初步判定同屬大湖文化相關遺留，已依文化資產保存法停工，待完成緊急搶救發掘後恢復施工，預計1.5至3個月完成作業。

影／台南公車「橫切」靠站又急切左轉車道 議員批危險駕駛促檢討

台南市議員周嘉韋上午總質詢提到公車靠站與連續切換車道的不當駕駛，在永康區三村國小遇到有公車斜切停靠載客，占據整個車道，又連續切換車道進入左轉專用道，導致後方車流受阻並增加交通風險，要求交通局全面檢討駕駛訓練及路線規劃；交通局說會要求加強司機教育訓練，同時檢討站牌設置地點。

嘉義婦腹腔鏡穿刺大出血致死？ 減重醫師陳盛世：肥胖病患身上機率低

嘉義53歲沈姓女子接受胃繞道減重手術大出血不幸身亡，執刀醫師宋天洲遭控醫療疏失。高雄榮總減重代謝中心主任陳盛世認為，BMI高達66的病患腹部皮下脂肪，通常厚度可達8到10公分，腹腔鏡穿刺要直接傷及腹主動脈機率很低，若是血管被打破造成出血，這是非常低級的錯誤，但最後仍須交由醫審會鑑定釐清。

文旦由綠變黑 農改場專家籲立即防範柑桔銹蟎危害

台灣許多文旦柚已逐漸進入果實快速發育中果期。因今年氣溫偏高、高溫日增加，台南區農業改良場在麻豆產區發現文旦果實遭受柑桔銹蟎危害，呼籲農友加強巡查防治，避免果實外觀受損影響產品價值與收益。

懶人包／台南300處考古遺址…遍地古蹟「工程挖到文物」怎麼辦？

台南市擁有近300處考古遺址，因歷史文化底蘊深厚，各類工程開發過程中發現考古遺址的機率相對較高。對許多開發單位而言，最擔心的莫過於施工期間若挖掘出疑似遺址，須依文化資產保存法第57條規定停工處理，進而影響工期、貸款與整體工程進度。

從沒自信到屢屢拿工程界大獎 張麗善表揚重大公共工程幕後英雄

雲林縣政府近年來公共工程品質屢獲佳績，去年交通工務局、水利處參加第25屆公共工程委員會金質獎評比，拿下建築類、土木類及公共設施管理維護類三項獎項；道路橋梁管理養護工作也獲交通部金路獎肯定，縣府為此表揚工程的施工單位業者。縣長張麗善表示，感謝工程團隊努力，期許未來持續精進，確保公共工程建設安全品質兼顧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。