陽光郊遊社串聯休閒農業區 翁章梁陪學童認識淺山動物

嘉義縣休閒農業區品牌「嘉義縣陽光郊遊社」整合茶山、南笨港、瑞峰太和3大休閒農業區資源，今年首度攜手農村發展及水土保持署、統一超商好鄰居文教基金會，推動好鄰居閱讀永續同樂會活動，縣長翁章梁今天帶著學童一起看繪本，介紹農村文化與淺山生態。

翁章梁說，「歡迎光臨！淺山動物聊天室」繪本介紹12種淺山物種，包括嘉義縣三大休閒農業區代表物種山麻雀、山窗螢及諸羅樹蛙，透過閱讀體驗與食農教育，讓孩子在故事中理解自然生態與農村文化連結，感受產地到餐桌過程，培養尊重土地與友善環境觀念。

嘉義縣陽光郊遊社介紹，南笨港休閒農業區擁有著名交趾陶與剪黏文化，耕作環境無毒友善，是諸羅樹蛙重要棲地；茶山休閒農業區生態有水火同源景觀、特色部落食材，帶領遊客體驗原民食育文化；瑞峰太和休閒農業區以高山茶園景觀聞名，也是保育類山麻雀重要棲地。

農業處表示，即日起至5月31日推出闖關挑戰賽，可至三大休閒農業區掃描QR Code參加抽獎，同時也可在全台7-ELEVEN門市ibon免費下載中文、英文、越南文及印尼語繪本，列印代碼01C2026201至01C2026204，動物棲地配對DIY遊戲列印代碼01C2026101。

嘉義縣陽光郊遊社今年首度攜手農村發展及水土保持署、統一超商好鄰居文教基金會，出版兒童繪本介紹淺山生態。圖／嘉義縣政府提供