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影／台南公車「橫切」靠站又急切左轉車道 議員批危險駕駛促檢討

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員周嘉韋播放影片指公車不當靠站及變換車道。圖／周嘉韋提供
台南市議員周嘉韋播放影片指公車不當靠站及變換車道。圖／周嘉韋提供

台南市議員周嘉韋上午總質詢提到公車靠站與連續切換車道的不當駕駛，在永康區三村國小遇到有公車斜切停靠載客，占據整個車道，又連續切換車道進入左轉專用道，導致後方車流受阻並增加交通風險，要求交通局全面檢討駕駛訓練及路線規劃；交通局說會要求加強司機教育訓練，同時檢討站牌設置地點。

周嘉韋於質詢時播放現場畫面指出，該公車原先停靠於最外側車道供乘客上下車，但車輛起步後，必須於短距離內連續跨越多個車道，才能切入左轉專用道，導致整體車流受到影響。

周嘉韋表示，這顯示兩個問題，第一是公車駕駛教育訓練問題，第二是路線與站牌規劃有問題。「司機才會必須在短短幾十公尺內連切車道。」

交通局長王銘德回應表示，大眾運輸車輛載客量大，對整體交通影響較高，因此市府將持續要求客運業者加強駕駛員教育訓練與駕駛行為管理，提升行車安全。駕駛人行車行為與車流安全息息相關，後續將持續督導業者強化內部管理及教育訓練機制。

針對議員提出之路線與站牌規劃問題，王銘德表示，該路段主要問題可能與站牌設置位置距離路口過近有關，導致公車停靠後需立即變換車道進行左轉。

王銘德坦言，站牌設置往往涉及地方居民、店家及周邊交通需求協調，調整過程較為複雜，但後續將重新檢視現場條件，研議是否有調整站牌位置之空間，以降低交通衝突風險。

周嘉韋表示，理解站牌調整涉及多方協調，但目前情況已明顯造成交通安全疑慮，希望交通局積極協調改善。

公車作為大眾運輸工具，除便利性外，更應重視整體道路安全與交通順暢，避免因站位與路線設計不良，增加其他用路人風險。

周嘉韋也提到，近期接獲民眾反映，公車發生刷卡設備故障，導致乘客被要求以原價支付現金票價，原有市民優惠或特定身分優惠未能適用。「刷卡機壞掉，就叫乘客付原價票價，這樣合理嗎？不知道的人就被多收錢，知道的人才去退費，這在制度上是不公平的。」

議員並表示，若業者設備異常，應由市府明確要求不得轉嫁乘客負擔，並應建立一致處理標準，避免優惠制度因設備故障而失效。

交通局回應表示，依現行規定，若驗票設備故障，原則上不應影響乘客權益，亦不應要求乘客改付原價票價，相關案件已要求業者檢討改善。

針對個案，客運公司已回覆表示將協助退費，顯示仍可依刷卡紀錄進行核對。市府後續將加強業者管理與現場應變規範，避免類似情形再次發生。

台南市議員周嘉韋在永康區三村國小附近遇到公車不當靠站及變換車道。圖／周嘉韋提供
台南市議員周嘉韋在永康區三村國小附近遇到公車不當靠站及變換車道。圖／周嘉韋提供

台南市議員周嘉韋上午總質詢播放公車不當靠站及變換車道。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員周嘉韋上午總質詢播放公車不當靠站及變換車道。記者吳淑玲／翻攝

公車

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