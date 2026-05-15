南科奇美醫院挖到「史前遺址」停工恐拖延進度 文化局給答案

奇美醫院斥資逾30億元興建南科奇美醫院，今年3月25日開挖地下室時，發現史前文化遺留、灰坑及大量陶片，因基地鄰近早年發現的「石頭埔遺址」，初步判定同屬大湖文化相關遺留，已依文化資產保存法停工，待完成緊急搶救發掘後恢復施工，預計1.5至3個月完成作業。

台南市議員李文俊上午質詢指出，南科醫院對地方發展重要，擔心文化遺址處理拖延工程進度。他表示，南科周邊近年多項工程陸續發現疑似文化遺址與陶片，市府應提出更明確的進度掌握與平衡機制。

李文俊也質疑，現行是否過度依賴委外團隊處理考古作業，導致文化局對現場掌握不足，要求強化即時回報與監督機制，加速遺址處理，避免浪費公帑。

市長黃偉哲表示，市府重視文化資產保存，南科周邊屬重要產業發展區域，需在文化保存與公共建設間取得平衡，市府會盡速公布也會加速南科奇美醫院進度。

文化局長黃雅玲答詢指出，基地開挖前已依規定完成初步探查，並評估具有潛在遺址，施工過程發現疑似遺物後，立即依「搶救考古」原則處理，先將出土遺物移置安全地點，再清理與整理，以降低對工程衝擊。

黃雅玲表示，目前出土以陶片為主，透過整理有助了解早期人類生活型態與聚落分布，相關程序均依文化資產保存法辦理，市府目前採「快速搶救挖掘」方式，兼顧文資保存與工程推動。

文化資產管理處表示，南科奇美醫院動工前已委託考古專業團隊施工監看，今年3月底地下室開挖時發現長約3公尺史前文化層，以大量陶片為主。因過去曾出土墓葬，且未開挖區域仍持續延伸，具有研究價值，因此依文化資產保存法第57條規定處置，並於5月5日進場發掘。

文資處指出，史前文化遺留集中於局部工區，其餘未涉及搶救發掘區域，仍可在監看人員監督下同步施工，以降低整體工進影響。另統計全市因工程挖到遺址案例共有5件，包括南科奇美醫院、八老爺滯洪池、忠義路拓寬工程等3件已復工。

台南市長黃偉哲表示會加速南科奇美醫院工程進度。記者吳淑玲／翻攝

南科奇美醫院近期開挖時卻發現疑似大片遺址，出土文物以陶片為主。圖／南市文資處提供