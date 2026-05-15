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南科奇美醫院挖到「史前遺址」停工恐拖延進度 文化局給答案

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
奇美醫院斥資30億動工興建南科奇美醫院，因挖到遺址又停工。圖／南市文資處提供
奇美醫院斥資30億動工興建南科奇美醫院，因挖到遺址又停工。圖／南市文資處提供

奇美醫院斥資逾30億元興建南科奇美醫院，今年3月25日開挖地下室時，發現史前文化遺留、灰坑及大量陶片，因基地鄰近早年發現的「石頭埔遺址」，初步判定同屬大湖文化相關遺留，已依文化資產保存法停工，待完成緊急搶救發掘後恢復施工，預計1.5至3個月完成作業。

台南市議員李文俊上午質詢指出，南科醫院對地方發展重要，擔心文化遺址處理拖延工程進度。他表示，南科周邊近年多項工程陸續發現疑似文化遺址與陶片，市府應提出更明確的進度掌握與平衡機制。

李文俊也質疑，現行是否過度依賴委外團隊處理考古作業，導致文化局對現場掌握不足，要求強化即時回報與監督機制，加速遺址處理，避免浪費公帑。

市長黃偉哲表示，市府重視文化資產保存，南科周邊屬重要產業發展區域，需在文化保存與公共建設間取得平衡，市府會盡速公布也會加速南科奇美醫院進度。

文化局長黃雅玲答詢指出，基地開挖前已依規定完成初步探查，並評估具有潛在遺址，施工過程發現疑似遺物後，立即依「搶救考古」原則處理，先將出土遺物移置安全地點，再清理與整理，以降低對工程衝擊。

黃雅玲表示，目前出土以陶片為主，透過整理有助了解早期人類生活型態與聚落分布，相關程序均依文化資產保存法辦理，市府目前採「快速搶救挖掘」方式，兼顧文資保存與工程推動。

文化資產管理處表示，南科奇美醫院動工前已委託考古專業團隊施工監看，今年3月底地下室開挖時發現長約3公尺史前文化層，以大量陶片為主。因過去曾出土墓葬，且未開挖區域仍持續延伸，具有研究價值，因此依文化資產保存法第57條規定處置，並於5月5日進場發掘。

文資處指出，史前文化遺留集中於局部工區，其餘未涉及搶救發掘區域，仍可在監看人員監督下同步施工，以降低整體工進影響。另統計全市因工程挖到遺址案例共有5件，包括南科奇美醫院、八老爺滯洪池、忠義路拓寬工程等3件已復工。

台南市長黃偉哲表示會加速南科奇美醫院工程進度。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲表示會加速南科奇美醫院工程進度。記者吳淑玲／翻攝

南科奇美醫院近期開挖時卻發現疑似大片遺址，出土文物以陶片為主。圖／南市文資處提供
南科奇美醫院近期開挖時卻發現疑似大片遺址，出土文物以陶片為主。圖／南市文資處提供

南科奇美醫院近期開挖時卻發現疑似大片遺址初估出露的史前文化層長達約3公尺。圖／南市文資處提供
南科奇美醫院近期開挖時卻發現疑似大片遺址初估出露的史前文化層長達約3公尺。圖／南市文資處提供

文化局 南科 奇美醫院

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