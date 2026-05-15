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文旦由綠變黑 農改場專家籲立即防範柑桔銹蟎危害

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
柑桔銹蟎(箭頭處)體型細小肉眼不易察覺。圖／台南農改場提供
柑桔銹蟎(箭頭處)體型細小肉眼不易察覺。圖／台南農改場提供

台灣許多文旦柚已逐漸進入果實快速發育中果期。因今年氣溫偏高、高溫日增加，台南區農業改良場在麻豆產區發現文旦果實遭受柑桔銹蟎危害，呼籲農友加強巡查防治，避免果實外觀受損影響產品價值與收益。

台南農改場表示，這時期是柑桔銹蟎好發危害階段，銹蟎全年可發生，尤其高溫、乾燥及少雨環境下族群容易快速增加。當月均溫高於20℃且長時間未降雨時，農友應特別注意田間發生情形。

柑桔銹蟎又稱柑桔銹蜱或銹壁蝨，主要危害各類柑桔作物包括麻豆文旦、白柚、西施柚、椪柑、柳橙、茂谷柑、明尼吉柚及葡萄柚等。成蟎體型極小，雌成蟎呈淡黃色至黃褐色台東博覽會的形象主題曲結合沈體長僅約0.12公釐，不易以肉眼察覺。

植物保護研究人員表示，柑桔銹蟎主要棲息葉背及果實表面取食。危害葉片時，會造成葉背出現黃褐色斑紋，嚴重時導致落葉、樹勢衰弱，並影響結果。

危害果實時銹蟎以刺吸式口器吸食果皮表皮細胞，造成油胞受損，芳香油溢出氧化後形成暗褐色至黑色細小斑點。

若受害嚴重，果實表面將呈現局部或全面黑褐色外觀，俗稱「黑柑」、象皮病或火燒柑。雖對產量影響有限，但會大幅降低果實外觀品質與市場價值。

農改場提醒農友，銹蟎體型微小，農友往往在果實出現明顯症狀才察覺，但此時防治效果通常有限。因而應於文旦二次生理落果後至中果期階段即加強監測與預防管理，掌握最佳防治時機。

防治可選用登記藥劑如95％可濕性硫磺粉劑100倍、2％阿巴汀乳劑2000倍、20％畢達本水懸劑3000倍及10％毆殺滅溶液350倍等。施藥時應注意安全採收期，避免農藥殘留。建議配合整枝修剪，加強園區通風與日照，可降低田間銹蟎密度減少危害。

有病蟲害防治及安全用藥相關問題，可洽詢該場植物保護研究室陳盈丞、黃秀雯。點話06-5912901轉302、307。

農改場 文旦 高溫

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