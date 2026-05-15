懶人包／台南300處考古遺址…遍地古蹟「工程挖到文物」怎麼辦？

台南市擁有近300處考古遺址，因歷史文化底蘊深厚，各類工程開發過程中發現考古遺址的機率相對較高。對許多開發單位而言，最擔心的莫過於施工期間若挖掘出疑似遺址，須依文化資產保存法第57條規定停工處理，進而影響工期、貸款與整體工程進度。

南科奇美醫院新建工程去年3月動工，基地鄰近「石頭埔疑似遺址」，過去曾出土大湖文化相關遺留，動工前委託專業團隊進行施工監看，今年3月25日開挖地下室，現場發現史前文化遺留與灰坑出露，隨即依規停工；下營抽水站排水治理工程也挖到疑似右武衛遺址停工。

為協助民眾及開發單位提前建立正確認知，降低因資訊不足造成的疑慮與衝擊，台南市文化資產管理處推出宣導短片，包括「一分鐘看懂什麼是考古遺址」、「台南市文化資產查詢系統怎麼用」、「開工現勘申請流程與注意事項」，以及「挖到考古遺址怎麼辦？3個關鍵步驟讓你快速復工」。說明考古遺址相關程序與因應方式。

內容從基礎觀念到實務流程完整涵蓋，希望讓開發單位在工程規劃前即可掌握相關資訊，提早做好風險評估與因應準備，減少突發狀況對工程造成的影響。民眾即日起可至YouTube搜尋「台南市文化資產管理處」頻道，或透過網址觀看影片。

文化局長黃雅玲表示，台南作為歷史文化古都，地下蘊藏豐富的文化資產，考古遺址不僅是城市發展的重要見證，更具有保存歷史記憶與研究價值。若能在工程開發前先行辦理文化資產查詢，並及早採取適當的預防與因應措施，不僅有助於降低停工風險，也能兼顧文化資產保存與城市建設發展，讓開發與保存取得更好的平衡。

另彙整開發單位最常詢問的重點資訊，民眾只要至台南市文化資產管理處官網首頁，點選「文資查詢與開工現勘懶人包」，即可取得完整資訊，提升工程前期規劃效率，也讓文化資產保護觀念更加落實於城市發展之中。

台南有近300處考古遺址，工程挖到考古遺址怎麼辦？台南市文化資產管理處推出「文資預防措施短片和懶人包」。圖／台南市文化局提供

台南有近300處考古遺址，工程挖到考古遺址怎麼辦？台南市文化資產管理處推出「文資預防措施短片和懶人包」。圖／台南市文化局提供

台南有近300處考古遺址，工程挖到考古遺址怎麼辦？台南市文化資產管理處推出「文資預防措施短片和懶人包」。圖／台南市文化局提供