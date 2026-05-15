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從沒自信到屢屢拿工程界大獎 張麗善表揚重大公共工程幕後英雄
雲林縣政府近年來公共工程品質屢獲佳績，去年交通工務局、水利處參加第25屆公共工程委員會金質獎評比，拿下建築類、土木類及公共設施管理維護類三項獎項；道路橋梁管理養護工作也獲交通部金路獎肯定，縣府為此表揚工程的施工單位業者。縣長張麗善表示，感謝工程團隊努力，期許未來持續精進，確保公共工程建設安全品質兼顧。
雲林縣政府2025年以「虎尾高鐵運動園區(田徑場及暖身場)興建工程」、「雲92-1線（芒果大道）拓寬工程」及「北港礫間接觸曝氣氧化廠」參加第25屆公共工程委員會金質獎評比，拿下建築類、土木類及公共設施管理維護類三項獎項；道路橋梁管理養護工作獲交通部金路獎肯定，張麗善為此頒發紀念獎章，公開表揚百餘名有功人員。
張麗善表示，過去縣府對工程品質要求雖有，但缺乏信心，經歷過「不會、不敢報名」階段，直到交工局從雲禾大橋首次拿下雲林縣第一座公共工程金質獎後，各項重大工程陸續獲得中央肯定，甚至拿下工程界的奧斯卡獎，水利處北港礫間接觸曝氣氧化廠維護管理，同樣在去年獲得金質獎肯定，在縣府內部發起良善循環。
張麗善表示，重大公共工程建設及管理維護是硬實力的展現，相關成果已獲中央肯定，感謝交通工務局長汪令堯、水利處長許宏博帶領團隊努力，此次表揚屬於工程人員的日子，期許未來工程環境持續精進，確保公共工程品質。
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