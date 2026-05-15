公民發起百年嘉義公園集體會診行動 嘉市府將推城市公園智能巡檢

承載台灣美術巨擘陳澄波筆下風景與城市記憶的嘉義公園，走過日治到現代，超過百年歷史。不過，近年不少市民認為公園景觀空間配置逐漸失去歷史氛圍，甚至出現雜亂。對此，嘉義文化工作陣成員、前竹圍里長曾煥欽號召民眾發起「公民集體會診」，希望找回百年公園榮光。

曾煥欽表示，長期看著家鄉公共空間仍存在混亂與行政包袱，讓他決定啟動「城市營造2 0」行動，不再只是修補，希望透過公民參與，一起「拿回城市主權」。「嘉義城市營造工坊」首波任務周末上午9時，在嘉義公園大門集合，邀請對公園有感情、有回憶市民，一同踏勘公園。

透過實地調查凝聚共識，提出改善方向。曾煥欽指出，許多市民擔心公園逐漸失去原有人文底蘊。他強調，這場行動「不求神蹟，只求行動」，希望民眾拿起手機，成為城市診斷師，用最直接方式參與公共空間治理。

另方面，市政府同步推動公園智慧化管理。建設處表示，目前已逐步完成公園智慧巡檢系統後台建置，並進入內部訓練與測試階段，預計10月開放全民參與測試，未來公園內每棵樹木、每座遊具，都將擁有專屬的「智慧身分證」。建設處指出，這套智慧管理系統導入AI與大數據分析，將建立完整巡檢履歷，透過設備耗損數據，提前預測設施壽命與潛在風險，從過去「損壞後修繕」的被動模式，轉變為「預防性維護」的主動管理。

市府強調，智慧管理不只是科技導入，更重視人的溫度。目前公園管理人員除每日定時巡查，也全面接受專業培訓，取得兒童遊戲場管理證照，希望透過「專業的眼睛加上科技的大腦」，即時發現並處理潛在危險。

未來系統啟用，民眾只要透過手機掃描設施上QR Code，即可即時回報問題，讓市民共同參與城市治理。百年嘉義公園，一邊是民間發起的歷史尋根與公共行動，一邊是市府推動智慧管理升級，如何在保存歷史記憶與現代治理之間取得平衡，成為外界關注焦點。

嘉市府推動公園智慧化管理，目前逐步完成公園智慧巡檢系統後台建置，並進入內部訓練與測試階段，預計10月開放全民參與測試。圖／嘉市府提供