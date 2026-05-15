嘉市敬老卡功能升級 市長參選人張啓楷加碼放大功能掛號費扣抵

嘉義市財政健全零負債，邁入超高齡社會，敬老福利政策成為市民及政壇關注焦點。隨著65歲以上銀髮族持續增加，多位議員與藍白陣營共推的市長參選人張啓楷，紛紛主張擴大敬老愛心卡功能，盼讓長輩真正「看得到也用得到」。

市府社會處表示，今天起，長輩搭乘台鐵，單趟點數折抵上限由原本20點提高至50點，減輕銀髮族交通負擔。同時，市府與多家計程車業者協商，目前進行系統扣點與請款等行政作業，預計最快7月上線。

多位議員議會質詢，目前敬老卡雖每月提供1200點數，但使用範圍有限，導致不少長輩反映點數難消化，甚至戲稱是「都市傳說」。議員們認為，市府應擴大交通、醫療、運動及生活消費等面向使用功能，尤其針對台鐵、大眾運輸、國民運動中心與計程車補助，應提高額度與便利性。

藍白共推市長參選人張啓楷也提出放大敬老福利政見。他表示，當選市長，除推動長輩健保費免費，將擴大敬老卡功能，包括提高計程車扣抵補助、推動醫院掛號費減免等，鼓勵長輩多走出家門，增加社交與休閒運動，提升健康與生活品質。

市府社會處表示，15日起長輩搭台鐵，單趟點數折抵上限由原本20點提高至50點，已與多家計程車業者協商，目前進行系統扣點與請款等行政作業，預計最快7月上線，並新增國民運動中心折抵功能，游泳池、健身房等設施都可使用，15日起65歲以上長輩，持敬老卡到國民運動中心，使用游泳池或健身房，每次入場只要扣30點，鼓勵長輩培養運動習慣、促進健康。不過，對於醫療院所掛號費減免，社會處表示，仍需視整體預算規模與執行情形評估，未納入實施範圍。

敬老卡申請資格，為設籍嘉市年滿65歲以上長者，每月可獲1200點虛擬點數，免費搭乘嘉縣公車、嘉義客運7211、7212BRT路線，以及國光客運嘉義市區電動公車；另可自行儲值搭乘外縣市公車、捷運、輕軌及台鐵非對號列車，其中台鐵補助以嘉義縣市轄內車站為起迄點，單趟最高折抵50元。