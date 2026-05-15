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台南南山公墓遷葬 地方意見分歧

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
南山公墓自救會成員昨偕同墓主家屬到台南市議會遞交陳情書，要求撤銷Ｃ區遷葬公告。記者吳淑玲／攝影
南山公墓自救會成員昨偕同墓主家屬到台南市議會遞交陳情書，要求撤銷Ｃ區遷葬公告。記者吳淑玲／攝影

台南約一百卅公頃的南山公墓重整規畫案，因文史保存爭議延宕多年，市府公告公墓Ｃ區自行遷墓至五月底截止，預計年底完成遷葬與整地。南山公墓自救會為此昨到市議會遞交陳情書，要求停止查估及遷葬程序，但有議員質詢要求市府趕快推動，正反意見分歧。

市長黃偉哲認為，南山公墓未來土地開發及利用方向，仍可持續凝聚各界共識與討論，現階段則鼓勵民眾自主遷墓，逐步推動後續整體規畫。

南山公墓自救會昨與墓主家屬到議會陳情，控訴市府辦理南山公墓程序不透明、通知不周全及強制查估，甚至將查估單用矽利康貼在墓體上，議會應立即介入監督，停止查估及遷葬程序，並撤銷Ｃ區月底遷葬的公告，重開公聽會，納入墓主家屬參與及說明程序。許姓家屬說，市府至今沒提出具體安置方案，只是不斷要求限期遷葬。

市議員盧崑福質詢指出，南區長久以來就是「一個機場、一個殯儀館、一個南山公墓」，南山公墓若一直放著不處理，南區永遠無法翻轉，文史工作者如果有建議，該保留、有文化性的就保留，不應因部分文史爭議讓整區停滯。

南山公墓約五萬座墓塚，二○○五年公告禁葬，經文資審議確認不列整區保留，部分具文資身分墓塚採個別保存。民政局說明，Ｃ區爭議較少且鄰近住宅區，共約一七○○座墓塚，其中七八九座仍埋有遺骨、其餘為空墓，率先啟動遷葬，依現行規定，會按墳墓面積及金額級距核發補償費、救濟金。

副市長兼民政局代理局長姜淋煌說，將開放南山公墓範圍內有意願自行遷墓的家屬撿骨，後續會再研議相關補助方案，以鼓勵民眾自發性辦理遷葬。

台南 公墓 黃偉哲

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