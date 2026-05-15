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竹溪整治二期 南市：明年5月如期完工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南「竹溪」是舊市區唯一自然河川，市府爭取「竹溪第二期水質淨化場工程」，可望大幅改善水質。圖／台南市政府提供
台南「竹溪」是舊市區唯一自然河川，市府爭取「竹溪第二期水質淨化場工程」，可望大幅改善水質。圖／台南市政府提供

台南舊市區唯一自然河川「竹溪」早年汙染嚴重，經第一期水質淨化工程、水岸景觀改善等打造出哈赫拿爾森林，市府持續爭取四點六億元辦理竹溪第二期水質淨化場工程；不過議員認為哈赫拿爾園區未串聯，也憂整治進度受土方影響。

「明年五月如期完工」水利局長邱忠川說，目前第二期工程進度正常，甚至有機會提前完成，未來竹溪第一、二期水質淨化量合計可達每日四萬七千公噸，其中第一期約二萬二千公噸、第二期約二萬五千公噸，屆時大幅提升竹溪整體水質環境。

市議員林美燕指出，哈赫拿爾森林的區域仍有「斷層」感，民眾從國民路側進入哈赫拿爾後，須繞行相當距離，市府要加強串聯設計，整合成完整園區空間。

邱忠川說，竹溪第二期工程除汙水處理與水質淨化外，相關景觀也列入今年施作項目，包括橋梁動線、周邊景觀、休閒設施都會一併改善，與第一期哈赫拿爾森林周邊空間串聯，二期工程範圍自竹溪橋延伸至金湯橋，中間涉及體育園區範圍，也會與體育局協調整合，打造更完整的體育與休憩空間。

市議員蔡筱薇憂心二期工程是否受土方影響施工？邱忠川回應，工程採「土方平衡」方式，開挖與回填均於工區內完成，無外運棄土問題，目前處理池結構體工程已接近完成，後續將進行第二階段結構體開挖，整體進度維持正常。

台南

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