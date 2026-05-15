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挖到遺址 台南下營抽水站延至明年完工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市政府進行「下營排水閘門及抽水站新建治理工程」，施工後挖掘到疑似文化遺址，進行考古調查與文資搶救作業，停工快半年。圖／南市水利局提供
台南市政府進行「下營排水閘門及抽水站新建治理工程」，施工後挖掘到疑似文化遺址，進行考古調查與文資搶救作業，停工快半年。圖／南市水利局提供

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台南市政府進行「下營排水閘門及抽水站新建治理工程」，施工後挖掘到疑似文化遺址，進行考古調查與文資搶救作業，停工快半年。圖／南市水利局提供

台南下營市區南側是易淹水的高風險區，市府爭取二點八億元興建下營排水閘門及抽水站，去年五月開工後挖到疑似右武營遺址，從今年初停工至今，讓議員怒批「重大工程遇到遺址就任其予取予求」，卡關快半年民怨沖天；市府表示，要延到明年完工。

南市水利局長邱忠川說，副市長葉澤山日前召集跨局處協調，希望盡快釐清範圍，讓工程能恢復推進，水利局部分研議後將逕流口縮小，減少文資開挖搶救範圍，經費估約四千九百萬元，文資搶救團隊將於七月進駐，為期兩個月，九月後交由工程單位施工，道路封閉部分近期會先恢復通行。

下營市區南側的排水，主要仰賴下營排水銜接麻豆排水系統，但易受麻豆排水水位感潮影響，當地又是三股排水匯流集中，遇颱風、豪雨，嚴重時淹水及胸；水利局爭取水利署補助，包括新設二百六十八公尺排洪專用箱涵、每秒十五噸抽水能力的抽水站，完工可大幅提升下營市區防洪量能。

市議員尤榮智指出，地方期待徹底解決積淹水問題，為了施工，下營區中山路二段從下營抽水站至麻豆排水大溪橋的路段封閉，民眾須改道至台十九甲線及環營南路通行，現工程延宕造成進出不便，地方怨聲載道。

尤榮智說，先前六甲西外環道也因挖到遺址，延宕兩年，希望市府兼顧交通與治水需求，相關單位加速協調，避免工程長期延宕。

邱忠川表示，該工程去年五月開工，工期約五百五十天，施工後挖掘到疑似文化遺址，暫停部分工程，交由文化單位進行考古調查與文資搶救作業，因抽水站工程經費約二點八億元，但文資搶救就估要上億元，經費太龐大，也很頭大。

文化局長黃雅玲說，遺址發現數量比想像多，所需經費比預估增加，需要時間找經費和處理方案，在兼顧工程和遺址保護下，調整部分工程設計，文物挖掘後先暫置周邊區域，讓抽水站工程進行，市府再逐年編列預算，進行遺址整理與保存。

水利署 淹水 水利局 遺址

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