台南掘地三尺有古蹟 下營抽水站挖到文化遺址 「卡關」半年

台南市政府為改善下營市區長年淹水問題，爭取2.8億元推動「下營排水閘門及抽水站工程」，原訂今年底完工，但工程去年5月開工後，因施工挖掘出疑似右武營遺址，從今年初起停工至今，引發地方民怨。市議員尤榮智批評，重大公共工程只要遇到遺址就「卡關」，工程延宕近半年，居民交通與治水需求都受影響。

市府水利局說，因搶救原估要上億元，經費太龐大無力支付，經副市長出面協調，變更部分設計，搶救經費降為4900萬元由市府二備金支付，7月進場作業，9月交給工程團隊進入施工。

水利局表示，下營市區南側排水主要仰賴下營排水銜接麻豆排水系統，但因麻豆排水易受感潮影響，加上下營地區為三股排水匯流處，颱風豪雨期間常出現嚴重積淹水情形。因應極端氣候，市府向水利署爭取補助，辦理新設268公尺排洪專用箱涵及每秒15噸抽水能力抽水站，盼提升下營市區整體防洪量能。

市議員尤榮智指出，下營地區逢雨易淹，地方長期期待透過排水整治、閘門及抽水設施改善淹水問題。工程施工期間，下營區中山路二段（下營抽水站至麻豆排水大溪橋路段）封閉，民眾須改道台19甲線及環營南路通行，工程延宕導致居民進出不便，地方怨聲載道。

尤榮智表示，地方並非反對文資保存，但先前六甲西外環道也因遺址延宕2年，希望市府兼顧文化保存與地方交通、治水需求，加速協調進度，避免工程長期停擺，影響地方發展。

水利局長邱忠川表示，該工程去年5月開工，工期約550天，但施工開挖後發現疑似文化遺址，依法須暫停部分工程，由文化單位進行考古調查與文資搶救。原估文資搶救經費高達上億元，遠超工程單位可負擔範圍。

邱忠川指出，副市長葉澤山日前召集文化局及文資處協調，盼盡快釐清範圍，讓工程恢復推進。經研議後，水利局調整設計、縮小逕流口範圍，以減少文資開挖面積，文資搶救經費降至約4900萬元，將由市府第二預備金支應。

他表示，文資搶救團隊預計7月進場，作業期約2個月，9月後交由工程團隊恢復施工，道路封閉部分近期也將先恢復通行。不過，原訂今年底完工時程，將延後至明年。

文化局長黃雅玲表示，由於現場發現的遺址數量比原先預估更多，所需經費也增加，因此需要時間籌措經費及研擬處理方案。市府兼顧工程推進與遺址保存，修正部分工程設計，文物挖掘後將暫置於周邊區域，先讓抽水站工程持續推動，後續再由市府逐年編列預算，辦理遺址整理與保存作業。

台南市「下營排水閘門及抽水站工程」因挖到遺址，今年初停工至今。圖／台南市水利局提供

台南市「下營排水閘門及抽水站工程」因挖到遺址，今年初停工至今。圖／台南市水利局提供

台南市「下營排水閘門及抽水站工程」因挖到遺址，今年初停工至今。圖／台南市水利局提供